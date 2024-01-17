Макрон заявил о переводе экономики Франции на военные рельсы ради помощи Киеву

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что ради сохранения и продолжения военной помощи Украине экономика Пятой республики будет переведена на военные рельсы. Об этом пишет РИА Новости.
Макрон уточнил, что Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и «сотни бомб», а также самоходные гаубицы Caesar.
Глава Франции также объявил о предстоящих решениях на уровне Евросоюза, касающихся помощи киевскому режиму. По его мнению, от помощи Украине зависит безопасность Европы.
Несколько дней назад новый глава МИД Франции Стефан Сежурне приехал в Киев и заявил о намерении оказывать Украине долгосрочную поддержку. Он отметил, что Париж поможет президенту Владимиру Зеленскому военной техникой и экономически.
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Глава Франции также объявил о предстоящих решениях на уровне Евросоюза, касающихся помощи киевскому режиму. По его мнению, от помощи Украине зависит безопасность Европы.
«Мы не можем позволить России победить, и мы не должны этого делать, так как сама безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под вопрос», — заявил Макрон (цитата по газете «Известия».Ранее стало известно, что Во время своего предстоящего февральского визита в Киев Эммануэль Макрон подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, аналогичное тому, которое недавно было подписано Великобританией.
Несколько дней назад новый глава МИД Франции Стефан Сежурне приехал в Киев и заявил о намерении оказывать Украине долгосрочную поддержку. Он отметил, что Париж поможет президенту Владимиру Зеленскому военной техникой и экономически.
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Артем Путинцев