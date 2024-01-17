Политолог Золотарёв: Украине придётся пойти на мир на невыгодных условиях

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Политолог Андрей Золотарёв заявил, что Украине будет вынуждена согласиться на мир на невыгодных для неё условиях. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Politeka.
«Для того, чтобы о чем-то договариваться и диктовать условия, надо иметь прочный тыл. Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 24 году просаживается, и очень заметно», — утверждает специалист.
Он также прокомментировал программу ВЭФ в швейцарском Давосе, подчеркнув, что тема украинского конфликта оказалась не в приоритете у Запада. На первый план вышли проблемы климата, энергетики и социальные вопросы, отметил Золотарёв.
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