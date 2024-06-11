Экс-замминистра Тука: Зеленского к ссоре с Израилем привёл недостаток интеллекта

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Отсутствие интеллекта и неумение выступать без заранее заготовленного текста привело к тому, что украинский президент Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем. бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука
В интервью YouTube-каналу NewsRoom он вспомнил выступление Зеленского на конференции «Диалог - Шангри Ла», проходившей в начале июня в Сингапуре. Тогда киевский лидер заявил, что Украина признает Палестину в качестве независимого государства и сделает всё, чтобы «Израиль остановился».
По словам Туки, его покоробили ответы Зеленского относительно Израиля после которого в еврейском государстве резко усилились антиукраинские настроения. По словам экс-замминистра, украинского президента не хватает интеллекта и подготовки для того, чтобы публично выступать без заранее заготовленного текста с суфлёром. По мнению Туки, окружение Зеленского должно запретить ему формат ответов на вопросы, чтобы он «не позорил себя и страну».
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«Кто его тянул за язык?» — возмущался бывший замминистра.
По словам Туки, его покоробили ответы Зеленского относительно Израиля после которого в еврейском государстве резко усилились антиукраинские настроения. По словам экс-замминистра, украинского президента не хватает интеллекта и подготовки для того, чтобы публично выступать без заранее заготовленного текста с суфлёром. По мнению Туки, окружение Зеленского должно запретить ему формат ответов на вопросы, чтобы он «не позорил себя и страну».
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Александр Бойцов