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Экс-замминистра Тука: Зеленского к ссоре с Израилем привёл недостаток интеллекта

11 июня 2024, 19:28
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Отсутствие интеллекта и неумение выступать без заранее заготовленного текста привело к тому, что украинский президент Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем. бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука
В интервью YouTube-каналу NewsRoom он вспомнил выступление Зеленского на конференции «Диалог - Шангри Ла», проходившей в начале июня в Сингапуре. Тогда киевский лидер заявил, что Украина признает Палестину в качестве независимого государства и сделает всё, чтобы «Израиль остановился».

«Кто его тянул за язык?» — возмущался бывший замминистра.



По словам Туки, его покоробили ответы Зеленского относительно Израиля после которого в еврейском государстве резко усилились антиукраинские настроения. По словам экс-замминистра, украинского президента не хватает интеллекта и подготовки для того, чтобы публично выступать без заранее заготовленного текста с суфлёром. По мнению Туки, окружение Зеленского должно запретить ему формат ответов на вопросы, чтобы он «не позорил себя и страну».

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Минобороны Словакии признало незаконной передачу Киеву военных самолётов
11 июня 2024, 19:47

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Словакия незаконно передала Украине боевые истребители МиГ-29 в 2023 году. В отношении бывшего министра обороны страны Ярослава Надя готовятся юридические меры.
Об этом в социальной сети написал госсекретарь словацкого военного ведомства Игор Мелихер. Незаконность передачи истребителей Украине подтвердил также омбудсмен Роберт Доброводский, который сообщил, что оборонному министерству обороны страны не удалось найти экспертный анализ, которым Надь оправдывал передачу МиГ-29.

По словам Мелихера, Конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать важные решения в области внешней политики. К таким решениям, несомненно, относится передача Украине военных самолётов стоимостью более 500 миллионов евро, утверждает госсекретарь оборонного ведомства Словакии.

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#украина
#истребитель
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Военные ЦАХАЛ замаскировались под палестинцев при спасении пленных в секторе Газа
11 июня 2024, 19:17

Фото: iStock/e-crow

Солдаты из Израильской оборонной армии (ЦАХАЛ) приняли маскировку, представившись палестинскими беженцами, в рамках спасательной операции, проведенной в секторе Газа 8 июня. Эту информацию во вторник, 11 июня, раскрыл телеканал ABC News.
Два источника в израильских спецслужбах сообщили телеканалу, что бойцы спецназа облачились в одежду палестинских беженцев и прикинулись, будто ищут убежища, прежде чем проникнуть в здание, где держались заложники.

Они отметили, что силы «ЯМАМ» (Специальное подразделение пограничной полиции Израиля), работая совместно с внутренними силами безопасности, сумели тайно приблизиться к цели, прежде чем израильское командование дало команду на начало операции.

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#здание
#операции
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Госдума запретила приватизировать имущество религиозного назначения
11 июня 2024, 19:08

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутаты Государственной думы РФ приняли во втором и третьем чтениях законопроект о запрете приватизации имущества религиозного назначения. Разработан он был по инициативе Русской православной церкви.
Документ вводит прямой запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Сделки по приватизации такого имущества, согласно закону, должны быть признаны недействительными.

Закон вступит в силу со дня его опубликования. Один из его авторов, председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил журналистам, что основной задачей закона является защита религиозного имущества от любых внешних посягательств. По словам парламентария, всё религиозное имущество — от церквей и убранства храмов до гостиниц для паломников — должно принадлежать церкви и использоваться исключительно по назначению.

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#имущество
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#защита
#запрет
#сделки
#церковь
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Санду лишила госнаград экс-главу генштаба Минобороны Молдавии
Санду лишила госнаград экс-главу генштаба МО Молдавии после скандала о госизмене
11 июня 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о снятии государственных наград с бывшего начальника генштаба Игоря Горгана после появления в СМИ информации о его предполагаемых связях с российской разведкой.
Адриан Бэлуцел, глава администрации президента Молдовы, предложил провести дополнительные проверки в министерстве обороны и Службе информации и безопасности для выявления возможных причастных к государственной измене, пишет РИА Новости.

Это предложение было сделано после того, как в СМИ появилась информация о том, что бывший начальник генштаба Молдавии мог предоставлять данные о визитах украинских представителей в страну и их военных закупках. СМИ называют его именно Игорем Горганом, который занимал эту должность с 2019 по 2021 год. Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила, что он замешан в скандале о государственной измене.

Этот указ может быть оспорен в суде в течение 30 дней со дня его публикации.

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#информация
#новости
#служба
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Экс-майор ВСУ прокомментировал странное поведение президента Украины
Майор ВСУ Лапин: Зеленский начал оскорблять лидеров Запада
11 июня 2024, 18:49

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорблением лидеров стран Запада усугубляет ситуацию.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой». Лапин удивлен, как можно обозвать президента Штатов Джо Байдена слабым из-за того, что тот не хочет ехать на саммит, а экс-президента США Дональда Трампа — «лузером».

По мнению экс-военного, высказывания президента Незалежной безрассудны.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина сделала все, что нужно, для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Financial Times писалаа, что Еврокомиссия даст рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной.

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#украина
#всу
#европа
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Столтенберг рассказал о разногласиях в НАТО по оказанию военной помощи Украине
Столтенберг: в НАТО есть разногласия по поводу оказания военной помощи Украине
11 июня 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

В НАТО существуют некоторые разногласия по усилению роли альянса по оказанию военной помощи Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания лидеров стран «Бухарестской девятки», которое прошло в Латвии.
«99% помощи Украине поступает от членов альянса. Но одни союзники сконцентрировались на оказании нелетальной помощи, другие — на летальной. В преддверии саммита в Вашингтоне мы работаем над новыми важными решениями», — заявил Столтенберг.

Он выразил надежду на то, что страны НАТО смогут договориться о большей роли альянса в поддержке Украины, в том числе подготовке украинских военных и оказании помощи в области безопасности.

Столтенберг пояснил, что страны НАТО имеют разные точки зрения при подготовке к принятию важных решений на саммите по Украине.

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#евро
#страны
#нато
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Сенатор Джабаров обвинил США в спонсорстве международного терроризма
11 июня 2024, 18:37

Фото: iStock/STILLFX

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США являются спонсорами международного терроризма, что не раз подтверждалось их действиями.
«США — не только спонсоры нацизма, они уже давно спонсоры международного терроризма. Через свои спецслужбы они финансировали такие структуры. А то, что они считают «Азов»* нормальной организацией, пусть посмотрят кадры, на которых запечатлены зверства со стороны этих негодяев. Американцы показали своё лицо и себя с самой плохой стороны», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Джабаров.

А депутат Госдумы, зампред Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, в свою очередь, подчеркнул необходимость ограничить влияние других стран на деятельность НКО в России.

«Парламент сейчас прописывает правила – каким образом мы будем регулировать деятельность НКО. Мы вводим ограничения на влияние иностранных государств на наше общество. Это позволит государству реагировать на иноземное влияние планомерно и масштабно. Я считаю, нам давно пора очистить действующие в стране НКО от чужого геополитического влияния», — пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Милонов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому теперь можно будет признавать нежелательными в России любые иностранные организации, даже те, чьими учредителями являются зарубежные госорганы.


*признан террористической организацией, запрещен в РФ


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Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия
11 июня 2024, 18:35

Фото: iStock/TolikoffPhotography

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу, касающемуся нарушений при хранении оружия, в котором обвиняется сын президента США Хантер Байден. Об этом сообщает телекомпания Fox News.
Хантера Байдена признали виновным по всем трём пунктам обвинения.

Ему может грозить до 25 лет лишения свободы и штраф до 750 тысяч долларов, сообщает CNN.

Ранее сына президента США уличили в отправке фотографий кокаина своим наркоторговцам. Специальный агент ФБР, ведущий расследование, обнаружил эти сообщения на его телефоне.

В мае сообщалось, что Хантер Байден подал апелляцию с просьбой снять с него федеральные обвинения в незаконном хранении оружия.

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#байден
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Боррель признал разногласия в ЕС в мнениях насчет России
Боррель: не все страны ЕС рассматривают Россию как «экзистенциальную угрозу»
11 июня 2024, 18:04

Фото: europarl.europa.eu

Не всякий участник Европейского союза рассматривает Россию в качестве «экзистенциальной угрозы». Об этом заявил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.
«Не все считают, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу. Некоторые утверждают, что она не является для них угрозой», — подчеркнул Боррель, присутствуя на ежегодной аналитической конференции по безопасности в Брюсселе.
Также глава внешнеполитического ведомства ЕС отметил, что союз постепенно превращается из экономического объединения в блок, основанный на безопасности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свое несогласие с идеей возвращения всеобщего военного призыва в странах Европейского союза, назвав ее безумной.

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