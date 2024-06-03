Экс-зампред ЦБ Дубинин предрёк сохранение ключевой ставки

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Экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин заявил, что Банк России сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, поскольку ситуация в экономике ключевым образом не изменилась.
«Думаю, регулятор оставит ключевую ставку неизменной. Ситуация в российской экономике сохраняется в том же виде, как она была первые полгода 2024 года. Инфляция находится на уровне выше, чем планировал ЦБ. Это негативный фактор, но инфляция не приняла какой-то такой шоковый характер роста. Все осталось в своем инерционном сценарии», — пояснил в беседе с Газета.ру Дубинин.
Ранее аналитик Банки.ру.Богдан Зварич рассказал, что банк ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки или сохранения на текущем уровне, поэтому происходит повышение ставок по вкладам.
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