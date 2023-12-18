Неизвестный автомобиль протаранил кортеж Байдена

Фото: The White House
В Уилмингтоне, Делавэр, произошло столкновение автомобиля с автоколонной охраны президента США Джо Байдена. Инцидент случился в воскресенье вечером, когда президент вместе с супругой покидали мероприятие с сотрудниками своего предвыборного штаба.
Президент и первая леди, не получившие травм, быстро покинули место происшествия, сев в свой бронированный внедорожник и уехав. Наблюдалось, как сотрудники службы безопасности пытались добиться от водителя открытия двери, однако его реакция осталась неясной. Обстоятельства происшествия выясняются.
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