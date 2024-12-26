Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам «катиться в ад»

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что обвинения в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в дезинформации на встрече СМИД ОБСЕ на Мальте исходят от злобных и недалеких людей. Об этом информирует РИА Новости.