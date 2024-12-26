Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам «катиться в ад»

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении припомнил действующему американскому лидеру Джо Байдену смягчение приговора в отношении 37 заключенных, пожелав им «катиться в ад». Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.
В понедельник, 23 декабря, стало известно, что Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив ее пожизненным заключением без права на УДО.
Республиканский политик добавил, что после своей инаугурации поручит минюсту добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях. В своем поздравлении Трамп также поздравил с христианским праздником политиков из Демократической партии, назвав их «сумасшедшими радикально-левыми».
Напомним, по результатам выборов, прошедших 5 ноября текущего года, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Республиканский политик добавил, что после своей инаугурации поручит минюсту добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях. В своем поздравлении Трамп также поздравил с христианским праздником политиков из Демократической партии, назвав их «сумасшедшими радикально-левыми».
Напомним, по результатам выборов, прошедших 5 ноября текущего года, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Екатерина Коршунова