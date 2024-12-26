В США рассказали о грусти Байдена из-за завершения его президентского срока

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)
До окончания срока действующего президента США Джо Байдена осталось менее месяца, из-за чего он пребывает в грустном состоянии и настроен на размышления. Об этом сообщает The New York Times.
Уточняется, что Байден сожалеет по поводу своего решения не подписывать чеки помощи по борьбе с COVID-19, а также по поводу того, что у него была репутация самого бедного законодателя в Конгрессе США. По данным источника, действующий американский лидер будет искать «утешения и облегчения» в рамках визита к Папе Римскому Франциску в январе.
Напомним, ранее Джо Байден вышел из президентской гонки. По результатам выборов, прошедших 5 ноября текущего года, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Екатерина Коршунова