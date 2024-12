Политолог раскрыл цели Трампа

«Я не хотел покидать Сирию»

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Тихая роскошь

Рак у Асмы Асад и её лечение в Москве

В Кремле опровергли слухи о желании супруги Асада развестись и покинуть Москву

Решение о разводе

Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Асада

Башар Асад изначально не планировал покидать страну. Он выехал из Дамаска для координации дальнейших действий с российскими военными. Согласно заявлению, которое называлось «Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии», президент узнал о том, что сирийские войска оставили позиции и сдали столицу, тогда, когда находился на российской авиабазе Хмеймим.Как отметил экс-президент, военный объект подвергался атакам дронов, поэтому Москва приказала командованию эвакуировать его в Россию.По словам бывшего сирийского лидера, он не видел смысла оставаться в республике, так как не мог больше управлять ею после захвата власти.По данным издания The Wall Street Journal, стоимость активов семьи экс-главы Сирии Башара Асада может достигать 12 миллиардов долларов.Кроме того, бывший сирийский лидер долго скрывал свой роскошный образ жизни от общественности. Он и его семья не хотели выделяться среди местных жителей, носили скромную одежду и ездили на обычных автомобилях.Однако, как сообщала газета The Washington Post, опубликованные видеоматериалы раскрыли другую сторону их жизни. Так, из дома бывшего президента вынесли дорогие вещи, в том числе сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier. В гаражах резиденции обнаружили множество роскошных автомобилей, а это явно контрастирует с образом скромной жизни, которую демонстрировала семья Асада.На данный момент за средствами семьи экс-президента Сирии началась международная охота. Но найти и заморозить их будет очень сложно. Как писало издание The Wall Street Journal, Башар Асад и его покойный отец Хафез Асад использовали родственников, чтобы скрыть капиталы в других странах.Жена бывшего сирийского лидера Асма Асад начала лечиться от острого миелоидного лейкоза в Москве ещё до того, как экс-президент покинул республику. Как сообщала британская газета Financial Times, вместе с Асмой в Москве находились её мать, отец и дочь Зейн.О страшном диагнозе жены Башара Асада стало известно весной 2024 года. Перед этим, в августе 2018 года, у женщины обнаружили рак груди на ранней стадии. Она проходила лечение в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года Асме удалили опухоль, а в августе того же года она сообщила о своём выздоровлении.По словам онколога Евгения Черемушкина, данная болезнь лечится, нужно минимум полгода, чтобы вылечиться от лейкемии. Он добавил, что у жены экс-президента Сирии есть все шансы выздороветь.Супруга бывшего сирийского лидера Асма Асад подала на развод. Одна из причин такого решения — нежелание жить в Москве.Как писало издание The Jerusalem Post, жена экс-президента республики уже обратилась в российский суд с просьбой предоставить ей разрешение на выезд из Москвы. Пока российские власти рассматривают её заявление.По данным некоторых турецких СМИ, желание Асмы расторгнуть брак связано с тем, что она находится под постоянным контролем в Москве и сталкивается с серьёзными ограничениями. Журналисты пишут, что Асаду было запрещено покидать российскую столицу и заниматься какой-либо политической деятельностью. В ответ на эти утверждения в Кремле заявили, что информация не соответствует действительности.Известно, что Асма желает вернуться в Лондон, в Великобританию — здесь она родилась и жила вместе с родителями до 2000 года, пока не уехала в Сирию. Её отец был кардиологом, а мать — отставным дипломатом.Напомним, что у Асмы и Башара Асад трое детей: сыновья Хафез и Карим, а также дочь Зейн. Все они достигли совершеннолетнего возраста.Глава МИД Турции Фидан: Путин поступил как хороший стратег в ситуации в СирииПутин предложил использовать военные базы РФ в Сирии для доставки гумпомощиВыяснили, сколько золота осталось в Сирии после ухода Асада