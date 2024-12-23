Политолог раскрыл цели Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп не станет вкладываться в безопасность Европы, а сфокусирует свою политику на государствах вокруг — Канаде, Мексике, датской Гренландии и даже всей Центральной Америке, и части Южной вплоть до Венесуэлы с ее залежами нефти. Об этом заявил политконсультант Руслан Андреев. По его словам, такая стратегия Трампа прослеживается через его заявления о соседних странах.
«Зачем Вашингтону обеспечивать безопасность Европы, если вокруг Белого дома творится хаос? Европы, которая сама не платит по счетам НАТО за собственную безопасность (2% от ВВП). Зачем поддерживать НАТО и потсдамо-ялтинскую систему безопасности, если она себя изжила?» — отметил эксперт в беседе с «Известиями».В то же время стало известно, что Трамп выдвинул на пост замминистра обороны США кандидатуру Майкла Даффи, бывшего сотрудника Белого дома и ярого противника военной поддержки Киева. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на иностранные СМИ, в 2019 году по запросу Даффи Пентагон заблокировал пакет помощи Украине размером 250 млн долларов.
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