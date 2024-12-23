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Политолог раскрыл цели Трампа

Политолог Андреев: Трамп сфокусируется на соседних странах и откажется от Европы
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп не станет вкладываться в безопасность Европы, а сфокусирует свою политику на государствах вокруг — Канаде, Мексике, датской Гренландии и даже всей Центральной Америке, и части Южной вплоть до Венесуэлы с ее залежами нефти. Об этом заявил политконсультант Руслан Андреев. По его словам, такая стратегия Трампа прослеживается через его заявления о соседних странах.


«Зачем Вашингтону обеспечивать безопасность Европы, если вокруг Белого дома творится хаос? Европы, которая сама не платит по счетам НАТО за собственную безопасность (2% от ВВП). Зачем поддерживать НАТО и потсдамо-ялтинскую систему безопасности, если она себя изжила?» — отметил эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время стало известно, что Трамп выдвинул на пост замминистра обороны США кандидатуру Майкла Даффи, бывшего сотрудника Белого дома и ярого противника военной поддержки Киева. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на иностранные СМИ, в 2019 году по запросу Даффи Пентагон заблокировал пакет помощи Украине размером 250 млн долларов.

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#трамп
Ушаков анонсировал визиты иностранных лидеров в Москву в начале 2025 года
23 декабря 2024, 18:40

Фото: iStock/brunocoelhopt

В начале 2025 года в Россию ожидаются визиты ряда иностранных лидеров. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что власти уже начали серьёзную подготовку некоторых мероприятий, включая январские.

Ушаков заявил, что говорить об этих мероприятиях пока преждевременно. Также он отказался называть конкретные страны, лидеры которых приедут в Россию. Однако добавил, что визиты будут, причём интересные.

Также помощник президента не раскрыл, отправится ли Владимир Путин за рубеж в ближайшее время.

Ранее в этот день сообщалось, что вице-премьер России Виталий Савельев в ходе рабочего визита передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Россию в начале 2025 года.

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Военные из КНДР могут участвовать в параде Победы в Москве в 2025 году
23 декабря 2024, 18:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что воинские контингенты из ряда стран, включая КНДР, могут принять участие в торжественном параде, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая 2025 года в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, несколько стран уже дали согласие на участие своих военнослужащих в этом значимом мероприятии. Однако точное количество участников пока не уточняется.

«Я думаю, что да», — ответил он на вопрос о возможном участии военных из КНДР.

9 мая 2025 года в Москве состоятся масштабные торжества, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ключевым событием станет Парад Победы на Красной площади. Информация о проведении шествия в этом году пока не была озвучена, однако в 2024 году в нем приняли участие свыше 9 тысяч человек, а также около 75 единиц военной техники и вооружения, включая авиацию Воздушно-космических сил.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорился с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить Москву в мае 2025 года. Об этом Фицо заявил на совместной пресс-конференции с Вучичем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Несколько стран предложили России стать площадкой для встречи Путина и Трампа
Ушаков: ряд стран предложил РФ стать площадкой для встречи Путина и Трампа
23 декабря 2024, 18:10

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Россия получила несколько предложений от разных стран стать площадкой для возможной встречи президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.
Журналисты поинтересовались, предлагали ли премьер-министры Роберт Фицо и Виктор Орбан сделать Словакию или Венгрию площадками для проведения встречи лидеров государств.

Ушаков в ответ заявил, что не назовёт конкретные страны, чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий. Однако подтвердил, что ряд стран действительно выразил желание стать площадкой для встречи Путина и Трампа.

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Побег, развод, секретные деньги и лейкоз — подробности жизни семьи президента Асада
23 декабря 2024, 18:00

Башар Асад (Фото: РИА Новости)

В ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну. Политическое убежище он получил в Москве. О том, как живёт его семья после этих событий, читайте в материале «Радио 1».


«Я не хотел покидать Сирию»


Башар Асад изначально не планировал покидать страну. Он выехал из Дамаска для координации дальнейших действий с российскими военными. Согласно заявлению, которое называлось «Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии», президент узнал о том, что сирийские войска оставили позиции и сдали столицу, тогда, когда находился на российской авиабазе Хмеймим.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Как отметил экс-президент, военный объект подвергался атакам дронов, поэтому Москва приказала командованию эвакуировать его в Россию.

По словам бывшего сирийского лидера, он не видел смысла оставаться в республике, так как не мог больше управлять ею после захвата власти.

Тихая роскошь


По данным издания The Wall Street Journal, стоимость активов семьи экс-главы Сирии Башара Асада может достигать 12 миллиардов долларов.

Кроме того, бывший сирийский лидер долго скрывал свой роскошный образ жизни от общественности. Он и его семья не хотели выделяться среди местных жителей, носили скромную одежду и ездили на обычных автомобилях.

Однако, как сообщала газета The Washington Post, опубликованные видеоматериалы раскрыли другую сторону их жизни. Так, из дома бывшего президента вынесли дорогие вещи, в том числе сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier. В гаражах резиденции обнаружили множество роскошных автомобилей, а это явно контрастирует с образом скромной жизни, которую демонстрировала семья Асада.

На данный момент за средствами семьи экс-президента Сирии началась международная охота. Но найти и заморозить их будет очень сложно. Как писало издание The Wall Street Journal, Башар Асад и его покойный отец Хафез Асад использовали родственников, чтобы скрыть капиталы в других странах.

Рак у Асмы Асад и её лечение в Москве


Жена бывшего сирийского лидера Асма Асад начала лечиться от острого миелоидного лейкоза в Москве ещё до того, как экс-президент покинул республику. Как сообщала британская газета Financial Times, вместе с Асмой в Москве находились её мать, отец и дочь Зейн.

В Кремле опровергли слухи о желании супруги Асада развестись и покинуть Москву
В Кремле опровергли слухи о желании супруги Асада развестись и покинуть Москву

О страшном диагнозе жены Башара Асада стало известно весной 2024 года. Перед этим, в августе 2018 года, у женщины обнаружили рак груди на ранней стадии. Она проходила лечение в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года Асме удалили опухоль, а в августе того же года она сообщила о своём выздоровлении.

По словам онколога Евгения Черемушкина, данная болезнь лечится, нужно минимум полгода, чтобы вылечиться от лейкемии. Он добавил, что у жены экс-президента Сирии есть все шансы выздороветь.

Решение о разводе


Супруга бывшего сирийского лидера Асма Асад подала на развод. Одна из причин такого решения — нежелание жить в Москве.

Как писало издание The Jerusalem Post, жена экс-президента республики уже обратилась в российский суд с просьбой предоставить ей разрешение на выезд из Москвы. Пока российские власти рассматривают её заявление.

По данным некоторых турецких СМИ, желание Асмы расторгнуть брак связано с тем, что она находится под постоянным контролем в Москве и сталкивается с серьёзными ограничениями. Журналисты пишут, что Асаду было запрещено покидать российскую столицу и заниматься какой-либо политической деятельностью. В ответ на эти утверждения в Кремле заявили, что информация не соответствует действительности.

Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Асада
Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Асада

Известно, что Асма желает вернуться в Лондон, в Великобританию — здесь она родилась и жила вместе с родителями до 2000 года, пока не уехала в Сирию. Её отец был кардиологом, а мать — отставным дипломатом.

Напомним, что у Асмы и Башара Асад трое детей: сыновья Хафез и Карим, а также дочь Зейн. Все они достигли совершеннолетнего возраста.

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#сирия
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Британские военные успешно испытали «убийцу дронов»
23 декабря 2024, 17:49

Фото: iStock/NatureNow

Британские войска впервые провели успешное испытание радиочастотного оружия направленной энергии (RFDEW), которое Минобороны Великобритании также называет «убийцей дронов». Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.
Отмечается, что это принципиально новое оружие, которое способно уничтожить целый рой дронов с помощью радиоволн. При этом оно является одним из самых дешёвых среди своих аналогов.

По сведениям Минобороны Великобритании, такие системы RFDEW способны практически мгновенно уничтожать цели на расстоянии до одного километра. А расходы на осуществление одного выстрела оцениваются в 10 пенсов.

Оружие использует высокочастотные волны для нанесения критических повреждений электронным компонентам дронов. Таким образом, данный тип оружия отличается от лазерного, такого как DragonFire, которое также используется против дронов. Радиочастотные беспилотники RFDEW могут уничтожать наземные, воздушные и водные цели.

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#великобритания
#оружие
#дрон
#оборона
#министерство
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Министерство экономики Финляндии предложило ограничить импорт газа из РФ и РБ
23 декабря 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Leestat

Министерство экономики и занятости Финляндии предоставило для консультаций новый законопроект. Согласно документу, предполагается введение временных ограничений на поставку газа из России и Белоруссии.
Данный законопроект ограничил бы импорт как природного, так сжиженного газа в финские газораспределительные сети через трубопроводы или пункты переработки СПГ, если топливо поступает из Белоруссии или России, указано в сообщении ведомства. Предложения и поправки к законопроекту принимаются до 3 февраля 2025 года.

Документ составлен в соответствии с регулированием ЕС, позволяющим странам-членам Евросоюза накладывать временные ограничения на импорт газа и СПГ из РФ и РБ.

Как отмечают европейские аналитики, планам ЕС по полному отказу от импорта российского газа вряд л суждено осуществиться. Поставки голубого топлива из России в настоящее время перестали сокращаться, а зависимость Европы от него только возрастает.

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#топливо
#законопроект
#ограничения
#импорт
#поставки
#ес
#рф
#финляндия
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«Политический актёр»: На Западе объяснили «нервные всплески» Зеленского
L'AntiDiplomatico: Частые срывы Зеленского объясняются безысходностью
23 декабря 2024, 16:53

Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский начал всё чаще срываться и позволять себе необдуманные импульсивные заявления. Это можно объяснить охватившим его чувством отчаяния безысходности.
Об этом пишут обозреватели итальянской газеты L'AntiDiplomatico. В публикации отмечается, что «нервные всплески» киевского лидера происходят не на пустом месте. Их причины — катастрофическое положение ВСУ на фронте, победа на выборах в США Дональда Трампа, отсутствие либо критический недостаток помощи от союзников и так далее.

Также одной из причин нервного и часто неадекватного поведения Зеленского авторы материала называют то, что он прекрасно понимает, что ключевые решения по урегулированию конфликта будут приниматься без участия Киева. Осознавая это и, вместе с тем, пытаясь показать, что он что-то значит, украинский лидер из небытия пытается сценической нецензурной бранью «насолить» Владимиру Путину, пытается сорвать его мирные инициативы.

Таким поведением лидер киевского режима в очередной раз продемонстрировал свою полную некомпетентность в качестве главы государства выставил себя не более, чем «политическим актёром», заключает автор статьи.

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#победа
#лидер
#всу
#зеленский
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В США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине
Сенатор Пол: миллионы долларов США ушли на украинских тиктокеров
23 декабря 2024, 16:16

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в своем ежегодном отчете Festivus Report подверг критике нецелевые расходы из госбюджета США, заявив, что миллионы долларов, выделяемые Киеву, идут на финансирование украинских тиктокеров и Instagram*-блогеров. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.
В своем отчете, который Пол публикует каждый год 23 декабря, он перечислил самые бесполезные статьи расходов, среди которых оказались не только финансирование изучения одиноких крыс, но и расходы, связанные с поддержкой Украины в условиях текущего конфликта. Сенатор отметил, что, несмотря на то что американские налогоплательщики уже предоставили Киеву почти 174 миллиарда долларов в виде помощи и военной поддержки, Госдепартамент выделил дополнительно 4,8 миллиона долларов на программу «КИЕВ, Украина, связи с общественностью — сотрудники-инфлюенсеры».

«По всей видимости, мы хотим видеть больше сторис в Instagram* и танцев в TikTok из зоны военных действий», – прокомментировал Пол.

Он выразил недоумение по поводу того, как правительство тратит деньги налогоплательщиков на «помпезный фестиваль селфи», в то время как многие американцы испытывают финансовые трудности.

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#зеленский
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Президент Литвы Науседа подверг критике Фицо за поездку в Москву
23 декабря 2024, 16:00

Гитанас Науседа (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент Литвы Гитанас Науседа резко отреагировал на визит в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо и его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Насколько дешева ваша любовь? Есть ещё люди, которые приезжают в Россию с любовью», — с возмущением написал глава литовского государства на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, Литва никогда не пойдёт по такому пути. Науседа подчеркнул, что Вильнюс предпочитает независимость в энергетической сфере рыночные цены. Он отметил, что, в отличие от Фицо, следует по пути всей Европы.

Ранее словацкий премьер объяснил свой визит в Россию и встречу с Владимиром Путиным. По утверждению Фицо, это явилось реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через территорию Украины.

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