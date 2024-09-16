В Эстонии пригрозили принудительным закрытием православной церкви

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Эстонские власти пригрозили принудительно закрыть Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП), если она откажется разорвать связи с Россией. Об этой угрозе сообщила газета «Известия».
Более того, власти страны потребовали, чтобы ЭПЦ «добровольно» объединилась с местной православной церковью, связанной с Константинопольским патриархатом. Однако высокопоставленный чиновник МВД Райво Куйт отмечает, что это не означает полного запрета православной церкви в Эстонии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон о фактическом запрете соборов УПЦ Киевом может привести к расколу общества и серьезным религиозным конфликтам.
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«Если ситуация не изменится и церковь не придет к независимости, государству для обеспечения безопасности придется пойти на крайние меры, которыми может стать принудительное закрытие церкви», – отметил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон о фактическом запрете соборов УПЦ Киевом может привести к расколу общества и серьезным религиозным конфликтам.
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Александр Климов