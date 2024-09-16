Раскрыты новые подробности о подозреваемом во втором покушении на Трампа

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Подозреваемый во второй попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Рут (Раут) хотел служить в рядах боевиков ВСУ, пишет издание The Wall Street Journal.
«В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев», — сказано в публикации.Вторая попытка покушения на Трампа произошла в воскресенье во Флориде, когда политик был в гольф-клубе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал республиканца «не полагаться на удачу», а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, кто мог нанять подозреваемого.
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Никита Кротов