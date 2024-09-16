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Раскрыты новые подробности о подозреваемом во втором покушении на Трампа

WSJ: подозреваемый во второй попытке покушения на Трампа Рут хотел служить в ВСУ
16 сентября 2024, 11:20
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Подозреваемый во второй попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Рут (Раут) хотел служить в рядах боевиков ВСУ, пишет издание The Wall Street Journal.


«В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев», — сказано в публикации.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла в воскресенье во Флориде, когда политик был в гольф-клубе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал республиканца «не полагаться на удачу», а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, кто мог нанять подозреваемого.

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#мир
#украина
#сша
#всу
#дональд трамп
#покушение
#новости
Эксперт Болтенков предупредил о возможном массированном ударе США по РФ
«Известия»: США могут произвести массированный удар по РФ
16 сентября 2024, 11:38

Фото: istockphoto/rarrarorro

США могут произвести внезапный массированный ракетный удар по России при помощи подразделений многодоменной американской оперативной группы, которые дислоцируются в Японии.
Об этом в своем материале для «Известий» написал военный аналитик Дмитрий Болтенков.

«Развертывание американской боевой группы в Японии позволит внезапно нанести массированный ракетный удар по местам дислокации пунктов базирования ракетных систем ПВО и систем класса «поверхность — поверхность» России, Китая или КНДР», — сказано в публикации.
По мнению Болтенкова, Москва должна позаботиться об ответных мерах. В частности, имеются в виду регулярное наблюдение за перемещением указанной американской группы и усиление российских береговых ракетных войск.

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#мир
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#сша
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Трампа призвали не полагаться на удачу после второй попытки покушения
Нетаньяху призвал Трампа не полагаться на удачу после второй попытки покушения
16 сентября 2024, 11:05

Фото: Сайт Кремля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа «не полагаться на удачу» после второй попытки убить его.
«Мы с Сарой [Нетаньяху] были шокированы вторым покушением на президента Трампа и почувствовали облегчение, услышав, что оно тоже провалилось. Но мы не должны полагаться на удачу», — написал Нетаньяху в соцсетях.
Израильский премьер-министр выразил американскому политику наилучшие пожелания и призвал его обеспечить меры, чтобы предотвратить подобные нападения.

Вторая попытка покушения на Трампа произошла в воскресенье во Флориде, когда Трамп был в гольф-клубе. Подозреваемого задержали.

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#мир
#дональд трамп
#покушение
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Убийство Трампа на видео и поддержка ВСУ: что известно о новом покушении на политика и стрелке
16 сентября 2024, 10:47

Фото: сайт Белого дома

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле находился кандидат в президенты США. Сначала журналисты сообщили, что двое мужчин начали перестрелку между собой и никакого отношения к политику конфликт не имел. Однако позже выяснилось, что республиканца вновь попытались убить. Кем оказался стрелок и что известно о новом покушении на бывшего лидера США расскажет редакция «Радио 1».

Покушение на Трампа


Фото: сайт Белого дома

Инцидент произошел в воскресенье около 13:30 по местному времени. Дональд Трамп находился на своём гольф-поле в Уэст-Палм-Бич, когда один из агентов Секретной службы США заметил ствол винтовки, показывающийся из куста на расстоянии примерно 400 метров от политика. Агент открыл огонь по вооружённому мужчине, сделав не менее четырёх выстрелов, однако злоумышленнику удалось скрыться на черном «Ниссане». В это время другие сотрудники охраны вывели Трампа из опасной зоны.

Вскоре в СМИ появилась информация о том, что стрельба произошла между двумя неустановленными мужчинами, однако позже выяснилось, что было совершено очередное покушение на кандидата в президенты США.

На месте происшествия были обнаружены два рюкзака, видеокамера GoPro и автомат АК-47 с оптическим прицелом. Предполагается, что киллер намеревался снять убийство на видео.


Кто стрелял в Трампа


Подозреваемым оказался 58-летний Райан Уэсли Раут из Гавайев, известный своей поддержкой демократов и Украины. Согласно информации от MSN News, Райан Рут также принимал участие в сборе средств для нужд ВСУ.

По информации портала Semafor, Рут представлен как «руководитель Международного волонтерского центра в Украине», который помогает иностранцам, желающим оказать помощь в военных действиях. В интервью он прежде сообщал, что вел переговоры с представителями Министерства обороны Украины.

Фото: istockphoto/Jordi Mora Igual

Реакция в США


Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были уведомлены о произошедшем инциденте со стрельбой. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу отметил, что если бы Дональд Трамп оставался президентом, за его безопасностью следили бы более тщательно. Вивек Рамасвами, республиканец и бывший кандидат на выборах, заявил, что Секретная служба обязана обеспечивать уровень защиты Трампа такой же, как у Байдена.

Фото: сайт Белого дома

Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин высказала мнение, что подозреваемый в атаке имеет ненормальную одержимость Украиной. Байден поручил предоставить Секретной службе все необходимое для защиты Трампа, в то время как Харрис подчеркнула, что нападение на экс-президента не должно приводить к большему насилию.

Илон Маск отметил, что никто не пытается покуситься на жизнь Байдена или Харрис, в то время как Трамп уже дважды подвергался подобным угрозам.

Реакция в мире


Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден считает, что радикализация нападавшего — это следствие действий американских властей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после инцидента призвал Трампа не надеяться на случайность. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что кандидат от Республиканской партии будет в опасности до тех пор, пока не выиграет выборы.


Прошлое покушение на Трампа


Предыдущее нападение на политика произошло 13 июля во время предвыборного митинга. Тогда Трамп получил легкие ранения, так как пуля задела только его ухо.

Злоумышленником оказался 20-летний американец по имени Томас Мэттью Крукс, который был нейтрализован сотрудниками Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров. Федеральное бюро расследований подтвердило, что данное происшествие рассматривается как покушение на убийство.

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Медведев предположил, кто покушался на Трампа
Медведев предположил, что подозреваемого в покушении на Трампа нанял Киев
16 сентября 2024, 10:32

Фото: сайт Кремля

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заинтересовался, что бы произошло, если бы стало известно, что подозреваемый в возможном покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа был нанят Киевом. Об этом российский политик написал в соцсетях.
«Интересно, что бы произошло, если бы оказалось, что новая несостоявшаяся стрельба в Трампа Раутом, который набирал наемников в украинские войска, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этой попытки покушения», — написал зампред Совбеза РФ.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в штате Флорида, где в гольф-клубе находился Трамп, произошла стрельба. Затем журналисты Fox News выяснили, что по делу о втором покушении задержали жителя Гавайских островов Райана Раута.

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Трамп поблагодарил американских правоохранителей после покушения во Флориде
16 сентября 2024, 10:13

Фото: сайт Белого дома

Бывший американский лидер Дональд Трамп поблагодарил правоохранителей после покушения на него. Об этом он написал в Truth Social, информирует ТАСС.
Напомним, что 15 сентября у гольф-клуба во Флориде произошла стрельба, там находился Дональд Трамп. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. В итоге он был задержан. Власти Соединенных Штатов Америки рассматривают инцидент как попытку покушения на Трампа.

Политик отметил, что хотел бы поблагодарить всех за добрые пожелания и переживания. По его словам, день выдался интересным. Отдельно он выразил благодарность Секретной службе США, шерифу Рику Брэдшоу и его команде. Помимо этого, он поблагодарил всю правоохранительную систему за выдающуюся работу.

«Была проделана превосходная работа. Я очень горжусь тем, что я американец!» — написал он.

Ранее Илон Маск задался вопросом, почему пытаются убить Трампа, но не американского лидера Джо Байдена или вице-президента США Камалу Харрис. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дональд трамп
#гольф
#инцидент
#сотрудники
#илон маск
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Киев готовит инсценировку ракетного удара РФ по детскому учреждению
СВР: Киев готовит инсценировку якобы ракетного удара РФ по детскому учреждению
16 сентября 2024, 09:41

Фото: iStock.com/vadimrysev

По информации, поступившей в распоряжение ТАСС от пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, Украина по указанию Соединенных Штатов планирует инсценировку так называемого «российского ракетного удара» по детскому учреждению на подконтрольной Киеву территории.
В соответствии с данными, полученными в Службе внешней разведки России, высшее руководство спецслужб и военное командование киевского режима совместно с американскими кураторами разрабатывают сценарий очередной бесчеловечной провокации.

Намечено создать обстановку, будто произошел российский ракетный удар по детскому учреждению — больнице или детскому саду — с высокими человеческими жертвами. Также планируется масштабное медийное освещение данной трагедии с участием ведущих международных средств массовой информации, пояснили в ведомстве.

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#россия
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Буданова* уличили в вербовке террористов для ВСУ
Al-Watan: Буданов* контактирует с террористами ХТШ для вербовки в ВСУ
16 сентября 2024, 09:35

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* поддерживает регулярные контакты с лидером террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, ранее известной как «Джебхат ан-Нусра», признанной террористической организацией в России). Об этом сообщает сирийская газета Al-Watan.
Согласно информации журналистов, представитель украинских властей занимается вербовкой боевиков для вооруженных сил Украины.

Взаимодействие между Будановым* и главой террористической группировки продолжается с целью привлечения наемников для их последующей отправки в Украину, где они будут участвовать в конфликте против армии России, пишет источник.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#украина
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#наемники
#россия
#кирилл буданов
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На Украине рассмотрят запрос на назначение президентских выборов
Суд Украины рассмотрит иск депутата с требованием назначить выборы президента
16 сентября 2024, 06:09

Украинский суд рассмотрит иск депутата Верховной Рады Александра Дубинского с требованием провести президентские выборы, сообщает РИА Новости.
Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но были отменены в связи с военным положением и мобилизацией. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы «несвоевременны».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский не хочет прекращать конфликт, потому что это приведет к демократическим выборам и потере Власити. По его словам, Зеленский продолжает конфликт, потому что знает, что если он окончится, то будут проведены выборы, а выборы «означают его конец».

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Шансы Трампа на победу увеличились после предполагаемого покушения
Polymarket: шансы Трампа на победу в выборах президента выросли после стрельбы
16 сентября 2024, 05:51

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Американские букмекеры увеличили вероятность победы бывшего президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа на следующих выборах главы государства после предполагаемого покушения на него, утверждают данные платформы Polymarket.
По данным платформы, сейчас вероятность победы Трампа составляет 49 процентов. В то же время шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 50 процентов. Ставки на исход президентских выборов уже превысили 900 миллионов долларов.

Стрельба произошла возле гольф-клуба, где Трамп находился во Флориде. По данным источников New York Post, огонь открыли два человека, но не по Трампу, а друг по другу. По словам шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу, в кустах возле клуба был найден автомат АК-47 с оптическим прицелом. Также были обнаружены два рюкзака с керамическим покрытием и экшн-камера.

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#дональд трамп
#камала харрис
#выборы
#покушение
#стрельба
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