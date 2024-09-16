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По информации, поступившей в распоряжение ТАСС от пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, Украина по указанию Соединенных Штатов планирует инсценировку так называемого «российского ракетного удара» по детскому учреждению на подконтрольной Киеву территории.
В соответствии с данными, полученными в Службе внешней разведки России, высшее руководство спецслужб и военное командование киевского режима совместно с американскими кураторами разрабатывают сценарий очередной бесчеловечной провокации.
Намечено создать обстановку, будто произошел российский ракетный удар по детскому учреждению — больнице или детскому саду — с высокими человеческими жертвами. Также планируется масштабное медийное освещение данной трагедии с участием ведущих международных средств массовой информации, пояснили в ведомстве.
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