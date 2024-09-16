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Киев готовит инсценировку ракетного удара РФ по детскому учреждению

СВР: Киев готовит инсценировку якобы ракетного удара РФ по детскому учреждению
16 сентября 2024, 09:41
Фото: iStock.com/vadimrysev

Фото: iStock.com/vadimrysev

По информации, поступившей в распоряжение ТАСС от пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, Украина по указанию Соединенных Штатов планирует инсценировку так называемого «российского ракетного удара» по детскому учреждению на подконтрольной Киеву территории.


В соответствии с данными, полученными в Службе внешней разведки России, высшее руководство спецслужб и военное командование киевского режима совместно с американскими кураторами разрабатывают сценарий очередной бесчеловечной провокации.

Намечено создать обстановку, будто произошел российский ракетный удар по детскому учреждению — больнице или детскому саду — с высокими человеческими жертвами. Также планируется масштабное медийное освещение данной трагедии с участием ведущих международных средств массовой информации, пояснили в ведомстве.

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Трамп поблагодарил американских правоохранителей после покушения во Флориде
16 сентября 2024, 10:13

Фото: сайт Белого дома

Бывший американский лидер Дональд Трамп поблагодарил правоохранителей после покушения на него. Об этом он написал в Truth Social, информирует ТАСС.
Напомним, что 15 сентября у гольф-клуба во Флориде произошла стрельба, там находился Дональд Трамп. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. В итоге он был задержан. Власти Соединенных Штатов Америки рассматривают инцидент как попытку покушения на Трампа.

Политик отметил, что хотел бы поблагодарить всех за добрые пожелания и переживания. По его словам, день выдался интересным. Отдельно он выразил благодарность Секретной службе США, шерифу Рику Брэдшоу и его команде. Помимо этого, он поблагодарил всю правоохранительную систему за выдающуюся работу.

«Была проделана превосходная работа. Я очень горжусь тем, что я американец!» — написал он.

Ранее Илон Маск задался вопросом, почему пытаются убить Трампа, но не американского лидера Джо Байдена или вице-президента США Камалу Харрис. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#стрельба
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Буданова уличили в вербовке террористов для ВСУ
Al-Watan: Буданов контактирует с террористами ХТШ для вербовки в ВСУ
16 сентября 2024, 09:35

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* поддерживает регулярные контакты с лидером террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, ранее известной как «Джебхат ан-Нусра», признанной террористической организацией в России). Об этом сообщает сирийская газета Al-Watan.
Согласно информации журналистов, представитель украинских властей занимается вербовкой боевиков для вооруженных сил Украины.

Взаимодействие между Будановым* и главой террористической группировки продолжается с целью привлечения наемников для их последующей отправки в Украину, где они будут участвовать в конфликте против армии России, пишет источник.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#наемники
#россия
#кирилл буданов
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На Украине рассмотрят запрос на назначение президентских выборов
Суд Украины рассмотрит иск депутата с требованием назначить выборы президента
16 сентября 2024, 06:09

Украинский суд рассмотрит иск депутата Верховной Рады Александра Дубинского с требованием провести президентские выборы, сообщает РИА Новости.
Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но были отменены в связи с военным положением и мобилизацией. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы «несвоевременны».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский не хочет прекращать конфликт, потому что это приведет к демократическим выборам и потере Власити. По его словам, Зеленский продолжает конфликт, потому что знает, что если он окончится, то будут проведены выборы, а выборы «означают его конец».

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#выборы
#президент
#владимир зеленский
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#депутат
#конфликт
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Шансы Трампа на победу увеличились после предполагаемого покушения
Polymarket: шансы Трампа на победу в выборах президента выросли после стрельбы
16 сентября 2024, 05:51

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Американские букмекеры увеличили вероятность победы бывшего президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа на следующих выборах главы государства после предполагаемого покушения на него, утверждают данные платформы Polymarket.
По данным платформы, сейчас вероятность победы Трампа составляет 49 процентов. В то же время шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 50 процентов. Ставки на исход президентских выборов уже превысили 900 миллионов долларов.

Стрельба произошла возле гольф-клуба, где Трамп находился во Флориде. По данным источников New York Post, огонь открыли два человека, но не по Трампу, а друг по другу. По словам шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу, в кустах возле клуба был найден автомат АК-47 с оптическим прицелом. Также были обнаружены два рюкзака с керамическим покрытием и экшн-камера.

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#дональд трамп
#камала харрис
#выборы
#покушение
#стрельба
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Трамп расстроился из-за незаконченной игры в гольф в связи с возможным покушением
16 сентября 2024, 05:24

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пошутил с друзьями и сторонниками после предполагаемого покушения, как ему жаль, что он не смог закончить игру в гольф, сообщает New York Times (NYT).
«По словам двух человек, осведомленных о ситуации в Мар-а-Лаго, Трамп весь день общался с друзьями и союзниками и отпускал шутки о том, как он расстроен тем, что не смог закончить игру в гольф», – пишет издание.

Стрельба произошла возле гольф-клуба, где Трамп находился во Флориде. По данным источников New York Post, два человека открыли огонь и целились друг в друга, а не в Трампа. По словам шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу, в кустах возле клуба был найден автомат АК-47 с оптическим прицелом. Там же обнаружили два рюкзака с керамическим покрытием и экшн-камера.

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В Секретной службе США поделились новыми данными о подозреваемом в покушении на Трампа
#стрельба
#покушение
#дональд трамп
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Байден высказался о покушении на Трампа
Байден: подозреваемый в покушении на Трампа находится под стражей
16 сентября 2024, 05:17

kremlin

Президент США Джо Байден в своем заявлении по поводу покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа сообщил, что подозреваемый в стрельбе близ гольф-клуба во Флориде находится под стражей, передает РИА Новости.
«Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и ее партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения», – заявил он.

Политик отметил, что политическое и другие формы насилия не уместны в Соединенных Штатах.

Стрельба произошла возле гольф-клуба, где Трамп находился во Флориде. По данным источников New York Post, два человека открыли огонь и целились друг в друга, а не в Трампа. По словам шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу, в кустах возле клуба был найден автомат АК-47 с оптическим прицелом. Там же обнаружили два рюкзака с керамическим покрытием и экшн-камера.

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В Секретной службе США поделились новыми данными о подозреваемом в покушении на Трампа
#дональд трамп
#джозеф байден
#сша
#покушение
#стрельба
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В Конгрессе допустили одержимость Украиной подозреваемого в покушении на Трампа
Конгрессвумен Тейлор–Грин: подозреваемый в покушении на Трампа одержим Украиной
16 сентября 2024, 04:37

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин на своей странице в социальной сети X заявила, что допускает, будто Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, может быть одержим украинским конфликтом.
«Трамп неоднократно говорил, что прекратит войну на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Рут. Это и есть потенциальный убийца? Если так, то он одержим войной на Украине, которую финансируют США», — заявила конгрессвумен, приложив к своей публикации фотографии подозреваемого, возможно, сделанные на украинской территории.

Ранее шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу отметил, что Трампа охраняли бы более тщательно, если бы он был главой государства. По его словам, в настоящее время охрана Трампа ограничена «зонами, которые Секретная служба сочла возможными».

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#дональд трамп
#полиция
#украина
#конгресс сша
#стрельба
#покушение
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В Эстонии пригрозили принудительным закрытием православной церкви
16 сентября 2024, 02:07

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Эстонские власти пригрозили принудительно закрыть Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП), если она откажется разорвать связи с Россией. Об этой угрозе сообщила газета «Известия».
Более того, власти страны потребовали, чтобы ЭПЦ «добровольно» объединилась с местной православной церковью, связанной с Константинопольским патриархатом. Однако высокопоставленный чиновник МВД Райво Куйт отмечает, что это не означает полного запрета православной церкви в Эстонии.

«Если ситуация не изменится и церковь не придет к независимости, государству для обеспечения безопасности придется пойти на крайние меры, которыми может стать принудительное закрытие церкви», – отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон о фактическом запрете соборов УПЦ Киевом может привести к расколу общества и серьезным религиозным конфликтам.

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#церковь
#православие
#эстония
#россия
#мария захарова
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Стали известны потери техники в Курской области
Алаудинов: «Ахмат» за сутки ликвдировал САУ, миномет и гексакоптеры ВСУ
16 сентября 2024, 01:42

Фото: istockphoto/Nzpn

Заместитель начальника военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» уничтожил артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба Яга» в Курской области. Сообщение об этом было опубликовано в его Telegram-канале.
Алаудинов подчеркнул, что бойцы «Ахмата» проделали хорошую работу. По его словам, они уничтожили и несколько гексакоптеров «Баба Яга».

«В общей сложности участок наш остается стабильным. Противник там где-то пытается закрепиться, где находим его – уничтожаем», – заключил он.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.

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#всу
#вооружение
#россия
#украина
#апти алаудинов
#военные
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