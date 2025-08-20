Эксперт Чон: Трамп может предложить России проинвестировать в Дальний Восток
Для нормализации отношений с Москвой администрация президента США Дональда Трампа может предложить России инвестиции в развитие Дальнего Востока. Об этом заявил директор центра изучения Китая и России исследовательского института «Седжон» Чон Чжэ Хын.
По словам эксперта, переговоры Трампа с российским лидером Владимиром Путиным могут стать отправной точкой для нормализации отношений между РФ и США. При этом в перспективе Чон не исключает проведениясаммита КНДР и США при посредничестве России.
«У [США] есть концепция, основу которой составляет возможность инвестирования, в том числе технологического, со стороны США, Японии и Республики Корея в развитие Приморского края и Северной Кореи при сотрудничестве с РФ», — поделился эксперт с ТАСС.
Помимо этого, Чон отметил, что сейчас целью американских властей является сдерживание Китая от берегов Вьетнама до Арктического региона. Возможно, для этого власти США могут предложить Москве отдалиться от Пекина ради экономической выгоды.
«Такая стратегия сдерживания Китая вызовет решительный ответ Пекина и рост напряженности в регионе», — сказал эксперт.