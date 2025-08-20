Эксперт Чон: Трамп может предложить России проинвестировать в Дальний Восток

20 августа 2025, 13:31

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Для нормализации отношений с Москвой администрация президента США Дональда Трампа может предложить России инвестиции в развитие Дальнего Востока. Об этом заявил директор центра изучения Китая и России исследовательского института «Седжон» Чон Чжэ Хын.





По словам эксперта, переговоры Трампа с российским лидером Владимиром Путиным могут стать отправной точкой для нормализации отношений между РФ и США. При этом в перспективе Чон не исключает проведениясаммита КНДР и США при посредничестве России.





«У [США] есть концепция, основу которой составляет возможность инвестирования, в том числе технологического, со стороны США, Японии и Республики Корея в развитие Приморского края и Северной Кореи при сотрудничестве с РФ», — поделился эксперт с ТАСС.

«Такая стратегия сдерживания Китая вызовет решительный ответ Пекина и рост напряженности в регионе», — сказал эксперт.