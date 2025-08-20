Уиткофф раскрыл подробности саммита Россия — США на Аляске

20 августа 2025, 12:50

Уиткофф: РФ практически сразу пошла на уступки по Украине на саммите в США

Стивен Уиткофф (спереди) Кирилл Дмитриев (следом) и Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Россия во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа практически сразу пошла на уступки, заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News.