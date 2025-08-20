Уиткофф раскрыл подробности саммита Россия — США на Аляске
Россия во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа практически сразу пошла на уступки, заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News.
По его словам, ранние уступки показали готовность Москвы к большей уступчивости, что для Вашингтона имело большое значение. Уиткофф отметил, что соглашение о прекращении огня легко может быть нарушено, поскольку в нём нет всех «ингредиентов» полноценного мирного соглашения, которое дало бы более прочные гарантии; при этом он увидел множество «предвестников» для заключения именно такого мира.
Ранее он также утверждал, что на переговорах на Аляске Москва согласилась по поводу пяти украинских регионов — этот вопрос потом обсуждался на встрече Трампа с Владимиром Зеленским, однако американский лидер переложил окончательное решение на Киев. Ожидается, что тема может быть затронута Зеленским и Путиным при возможной личной встрече в ближайшее время.
Уиткофф добавил, что суммарная продолжительность его переговоров с Путиным и его ближайшим окружением составила примерно 24–25 часов; в это время входили как личные беседы с Путиным, так и встречи с помощником президента Юрием Ушаковым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На данный момент Уиткофф остаётся единственным представителем администрации Трампа, посетившим Россию в этом году.
