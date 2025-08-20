Трамп: если бы мы с Путиным не понимали друг друга, США были бы в опасности
Президент США Дональд Трамп в недавнем интервью радиоведущему Марку Левину заявил, что взаимопонимание между ним и президентом России Владимиром Путиным является ключевым фактором для обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп подчеркнул, что если бы у него и Путина не было общего понимания, это могло бы поставить страну в опасное положение.
Россия и США предпринимают шаги для разрешения ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели встречу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, где обсудили возможное завершение конфликта. Трамп призвал Владимира Зеленского рассмотреть сделку с Россией, отметив, что дальнейшие шаги зависят от Украины и европейских стран.
Ранее дипломат объяснил, почему после мирного соглашения с Украиной РФ останется под большой угрозой. По мнению эксперта, конфликт на Украине зависит от ряда факторов, включая действия США, Западной Европы, НАТО и Евросоюза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
