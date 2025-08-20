Трамп: если бы мы с Путиным не понимали друг друга, США были бы в опасности

20 августа 2025, 07:33

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп в недавнем интервью радиоведущему Марку Левину заявил, что взаимопонимание между ним и президентом России Владимиром Путиным является ключевым фактором для обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.