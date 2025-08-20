Путин растрогал весь мир одним жестом на Аляске
Фотография с президентом России Владимиром Путиным, на которой он встал на колено перед могилой павшего советского летчика на кладбище в Анкоридже, растрогала весь мир. Об этом сообщает Baijiahao.
На снимке видно, как российский лидер опустился на колено перед надгробием и возложил цветы. Китайские журналисты отмечают, что этот жест растрогал не только тех, кто присутствовал на церемонии, но и людей во всем мире. Фотография появилась на первых страницах многих изданий.
Напомним, Путин посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище «Форт Ричардсон» после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Российский лидер почтил память советских летчиков, которые участвовали в перегоне самолетов по программе ленд-лиза из США в СССР.
