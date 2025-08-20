Путин растрогал весь мир одним жестом на Аляске

20 августа 2025, 12:12

Baijiahao: Путин растрогал весь мир, встав на колено у могилы воина на Аляске

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Фотография с президентом России Владимиром Путиным, на которой он встал на колено перед могилой павшего советского летчика на кладбище в Анкоридже, растрогала весь мир. Об этом сообщает Baijiahao.