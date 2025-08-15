Путин прибыл в Магадан перед встречей с Трампом 15 августа на Аляске

15 августа 2025, 04:36

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед запланированной на пятницу встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом пишет РИА Новости.





Расстояние от Магадана до Анкориджа, места проведения российско-американского саммита, составляет по прямой примерно три тысячи километров (около двух тысяч миль), а время полета между городами занимает порядка четырех часов.



Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа начнётся 15 августа в 22:30 (мск) на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Ключевой темой станет урегулирование украинского кризиса.



