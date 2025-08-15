Путин прибыл в Магадан перед встречей с Трампом 15 августа на Аляске
Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед запланированной на пятницу встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом пишет РИА Новости.
Расстояние от Магадана до Анкориджа, места проведения российско-американского саммита, составляет по прямой примерно три тысячи километров (около двух тысяч миль), а время полета между городами занимает порядка четырех часов.
Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа начнётся 15 августа в 22:30 (мск) на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Ключевой темой станет урегулирование украинского кризиса.
Стало известно, о чём могут договориться Путин и Трамп на Аляске
Ранее российский лидер посещал Магаданскую область в 2011 году, находясь на посту премьер-министра, и до этого – в 2005 году. В ходе прошлых визитов Путин провел в регионе совещание по развитию золотодобычи, посетил пограничный отряд и осмотрел новый спортивный комплекс.
Также сообщалось, что самолёт Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Анкориджа. Рейс из московского «Внуково» прибыл в 02:09 (мск). За его посадкой в режиме реального времени наблюдали более 23 000 пользователей.