19 марта 2026, 17:37

Украину пытаются втянуть в многолетнюю долговую яму, считает эксперт

Планы Европейского союза предоставить Украине 90 миллиардов евро в виде кредита, а не безвозмездной помощи, свидетельствуют о стремлении Брюсселя закабалить украинский народ на десятилетия вперед. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал азербайджанский эксперт, почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Олег Кузнецов, комментируя предстоящий саммит ЕС.





По информации источника, на встрече в Брюсселе европейские лидеры намерены убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и руководство Словакии снять вето с выделения киевскому режиму крупного займа на 2026–2027 годы. Эксперт обратил внимание на принципиальное изменение формата финансирования: вместо безвозмездных траншей, практиковавшихся ранее, теперь речь идет именно о кредите.





«Официальный Брюссель намеревается повесить на шею украинского народа долговое ярмо на несколько поколений вперед, лет так на 100-150», — заявил Кузнецов.