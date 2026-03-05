Мединский: Россия и Украина обменяются военнопленными в формате 500 на 500
Помощник президента России Владимир Мединский сообщил о предстоящем обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 500 на 500. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, обмен пройдет 5–6 марта и станет частью договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве.
«В рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, 5–6 марта обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500. Главное, наши вернутся», — написал Мединский.
Ранее Министерство обороны России сообщило о проведении еще одного обмена. Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих, передав взамен 200 пленных военнослужащих ВСУ.