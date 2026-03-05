Мединский: Россия и Украина обменяются военнопленными в формате 500 на 500

05 марта 2026, 15:20

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил о предстоящем обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 500 на 500. Об этом он написал в своем Telegram-канале.





По его словам, обмен пройдет 5–6 марта и станет частью договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве.





«В рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, 5–6 марта обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500. Главное, наши вернутся», — написал Мединский.