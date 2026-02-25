Названо условие, при котором Украина согласится на требования России

25 февраля 2026, 16:30

Политолог Самонкин: Киев примет условия Москвы после поражения на фронте

Фото: iStock/FabrikaCr

Киев пойдет на переговоры и примет требования Москвы только после своего поражения на линии фронта. Такое мнение выразил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства и эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.