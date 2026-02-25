Названо условие, при котором Украина согласится на требования России
Киев пойдет на переговоры и примет требования Москвы только после своего поражения на линии фронта. Такое мнение выразил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства и эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, текущая ситуация требует повторения исторического сценария весны 1945 года, когда безвыходное положение заставило противника отказаться от «подковерных игр». Самонкин считает, что окончательное решение конфликта наступит, когда ВС РФ добьют ВСУ, и украинская сторона поймет, что альтернативы переговорам нет.
Политолог также охарактеризовал Владимира Зеленского как заложника внешнего геополитического влияния. Он отметил, что глава киевского режима просчитался, пытаясь повторить судьбу своего героя из сериала «Слуга народа», и столкнулся с суровой реальностью. Эксперт провел параллель с другими политиками, которых, по его мнению, западные страны использовали в своих интересах.
