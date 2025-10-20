Эксперт: инцидент с кортежем Вэнса может быть предупреждением Трампу

20 октября 2025, 15:08

Фото: iStock/RamonCast

Взрыв снаряда над автомобилями охраны вице-президента США Джей Ди Вэнса мог быть сигналом для Дональда Трампа и его администрации. Такое мнение высказал глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.





По его словам, подобные инциденты недопустимы при работе спецслужб, отвечающих за безопасность высших должностных лиц.





«И если кортеж президента или вице-президента продвигается по тому месту, где взрываются снаряды, фейерверки и так далее, то служба безопасности не должна этого допускать. Это либо реальное покушение на Вэнса, либо предупреждение всей команде господина Трампа», — отметил Гончаров в беседе с NEWS.ru.