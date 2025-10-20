Рябков: телефонный разговор Лаврова и госсекретаря Рубио приближается

20 октября 2025, 14:49

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио находится на завершающей стадии согласования. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.





Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, если он будет носить равноправный и конструктивный характер.





«Он приближается. Это вопрос, который, в отличие от очного контакта, находится в более продвинутой стадии согласования», — сообщил дипломат.