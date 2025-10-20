Евросовет утвердил предложение о запрете закупок российского газа с 2028 года

20 октября 2025, 14:22

Фото: istockphoto/artJazz

Евросовет одобрил предложение комиссии запретить закупки российского природного газа — полный запрет вступит в силу с 1 января 2028 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Данные приводят «Известия».