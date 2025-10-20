Евросовет утвердил предложение о запрете закупок российского газа с 2028 года
Евросовет одобрил предложение комиссии запретить закупки российского природного газа — полный запрет вступит в силу с 1 января 2028 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Данные приводят «Известия».
Кроме того, Совет утвердил запрет на транзит российского газа через территорию Евросоюза в третьи страны. Эта норма начнёт действовать с 1 января 2026 года. Решение распространяется на поставки как по трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа и предполагает поэтапное введение ограничений.
Совет также упростил таможенные процедуры для импорта газа, не связанного с Россией, ослабив требования к документации: сведения о происхождении такого газа потребуются уполномоченным органам только до ввоза на таможенную территорию ЕС.
Для поставок из России в переходный период будут действовать более жёсткие требования — потребуется дополнительная информация, в том числе дата и срок действия контракта, объёмы поставок и любые изменения в соглашениях.
Ранее, 16 октября, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что отказ Европы от российского газа привёл к потерям свыше €1,3 трлн, и добавил, что страны Ближнего Востока и Африки готовы инвестировать в российские энергетические проекты.
Тогда же президент России Владимир Путин критиковал западные элиты за отказ обслуживать российское энергооборудование и предупредил, что зарубежные энергетические технологии могут быть недоступными для РФ по политическим причинам.
