Уиткофф указал на «заразительный» характер мирных сделок
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS заявил, что стремление к заключению мирных соглашений приобретает «заразительный» характер.
Политик сообщил, что сейчас работает над прекращением конфликта на Украине, а также надеется на подписание мирного соглашения между Алжиром и Марокко в ближайшие два месяца и на поиск долгосрочного дипломатического решения с Ираном. Вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером Уиткофф принимал участие в переговорах по прекращению огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и обмену заложников.
Уиткофф шутливо предположил, что их с Кушнером должности следовало бы называть «секретарь по недопониманию» и «секретарь по устранению недопонимания», поскольку их работа заключается в выстраивании доверия между сторонами, которое было подорвано десятилетиями конфликтов.
Ранее Уиткофф несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным, включая пятичасовую беседу в Санкт-Петербурге в апреле 2024 года, которая изначально планировалась на 20 минут. Последний раз они общались в августе в Кремле.
Спецпосланник также присутствовал на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. По данным The Washington Post, Уиткофф настаивал на уступках России по Донбассу, аргументируя это тем, что регион преимущественно русскоязычный. Трамп поддерживает идею остановки боевых действий на текущей линии фронта с возможностью договориться о деталях позже.
В свою очередь, Зеленский категорически отвергает идею уступок, настаивая на сохранении существующих линий фронта как условии начала переговоров. Российская сторона заявляла, что не намерена замораживать боевые действия, но готова к переговорам без обсуждения передачи территорий.
Читайте также: