Эксперт из КНР предположил, когда закончится украинский конфликт

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В ближайший год боевые действия на Украине не закончатся. Такое мнение выразил китайский профессор Янь Сюэтун в рамках общения с прессой в преддверии Форума глобального мира. По его словам, прекратить конфликт помог бы политический фактор, но применить его возможно только при согласии сторон договариваться.
«В этом году, при сегодняшней тенденции антиглобализации, война на Украине закончиться не может. Не вижу, что она может закончиться и в следующем году. Возможно, военные действия еще будут продолжаться в это время в следующем году», — сказал аналитик.
Сюэтун считает силы РФ и Украины равными из-за долгого продолжения боевых действий. Он также уверен, что при абсолютном превосходстве одной из сторон военные действия уже бы прекратились.
Профессор подчеркнул, малую степень вероятности, что за год любая сторона получит такое превосходство.
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов