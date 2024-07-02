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Предложение о прекращении огня от венгерского премьера Виктора Орбана отвергла Украина. Об этом сообщил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква.
До этого сообщалось, что Виктор Орбан попросил главу киевского режима Владимира Зеленского подумать над соответствующим предложением.
Премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, чтобы помочь в урегулировании кризиса. Он также заявлял, что венгерская сторона никого не поддерживает, ни Украину, ни Россию, а просто хочет достичь мира.
При этом Зеленский признал большие потери республики, призвав к созданию плана по завершению боевых действий в течение нескольких месяцев.
Экс-соратники «просроченного» президента назвали его политику «сенсационным разворотом на 180 градусов», а в России считают блефом.
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Премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, чтобы помочь в урегулировании кризиса. Он также заявлял, что венгерская сторона никого не поддерживает, ни Украину, ни Россию, а просто хочет достичь мира.
При этом Зеленский признал большие потери республики, призвав к созданию плана по завершению боевых действий в течение нескольких месяцев.
Экс-соратники «просроченного» президента назвали его политику «сенсационным разворотом на 180 градусов», а в России считают блефом.
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Никита Кротов