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Бывший заместитель министра обороны США Стивен Брайен заявил, что конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева и приведет к диалогу Москвы и НАТО по вопросам безопасности. Об этом экс-сотрудник Пентагона написал в статье для Asia Times.
«Это может, наконец, создать возможность для диалога по вопросам безопасности между альянсом и Россией, как только НАТО осознает, что произошло и почему», — отмечает автор.
Брайен также считает, что заявление Зеленского о переговорах с Россией через посредников, останется лишь словами. Ему в этом помешает собственный запрет на переговоры с Москвой, позиция США и Великобритании, не позволяющая их провести, а также украинские ультраправые националисты, которые не дадут наладить контакт с Россией.
Важно отметить, что ранее Украина отвергла предложение премьера Венгрии о прекращении огня. Политик прибыл с визитом в Киев впервые за 12 лет, чтобы помочь урегулировать кризис.
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