Официальный сайт премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Сегодня, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев для оказания помощи в урегулировании конфликта на Украине. Визит состоялся на следующий день после того, как к Венгрии на 6 месяцев перешло председательство в Совете Евросоюза, а также через несколько дней после разговора Орбана с Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.
О том, что Орбан предложил Зеленскому и какими результатами завершилась встреча, расскажет редакция «Радио 1».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь с визитом в Киеве, выразил намерение обсудить пути оказания помощи как Украине, так и венгерскому населению, которое проживает на ее территории. Политик отметил значимость гуманитарной поддержки и стремление к миру в регионе. Орбан также подчеркнул, что вопрос мира на Украине станет главным на время председательства его страны в Европейском союзе.
Орбан выделил стратегическую важность мира для всех европейских государств. Примечательно, что Зеленский не упомянул о возможном прекращении огня или о возможности мирных переговоров по окончанию встречи. Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква прокомментировал данный аспект встречи, заявив, что позиция Украины заключается в том, чтобы добиваться урегулирования по линии инициированных Киевом так называемых саммитов мира. Поэтому предложение Орбана о прекращении огня было отвергнуто украинской стороной.
В ходе своего визита Орбан выразил намерение закрыть все предыдущие споры и сосредоточиться на будущем двусторонних отношений между Венгрией и Украиной. Он подчеркнул стремление к подписанию глобального соглашения о сотрудничестве. Политик надеется, что его поездка в Киев способствует решению двусторонних вопросов, включая те, которые связаны с правами венгерского меньшинства в Закарпатье. Премьер подтвердил готовность своей страны продолжать оказывать помощь украинским беженцам и вносить вклад в модернизацию украинской экономики.
В рамках общих договоренностей было объявлено об открытии в Венгрии первой украинской школы за счет Будапешта.
Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что содержание прошедшей беседы может стать основой нового двустороннего документа. По его словам, в разговоре были затронуты темы гуманитарной сферы и все, что касается жизни людей как на Украине, так и в Венгрии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на встречу Орбана и Зеленского, заявив, что премьер-министр Венгрии умеет жестко отстаивать интересы своей страны. Представитель Кремля отметил, что власти Венгрии не контактировали с Москвой перед визитом Орбана в Киев. По словам Пескова, в Кремле ничего не ожидают от этого визита.
Он также добавил, что во время поездки будут превалировать интересы Европейского союза, а не Венгрии. Напомним, что Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь киевскому режиму.
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Зачем Орбан поехал в Киев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь с визитом в Киеве, выразил намерение обсудить пути оказания помощи как Украине, так и венгерскому населению, которое проживает на ее территории. Политик отметил значимость гуманитарной поддержки и стремление к миру в регионе. Орбан также подчеркнул, что вопрос мира на Украине станет главным на время председательства его страны в Европейском союзе.
Орбан предложил Зеленскому подумать о прекращении огняОрбан сообщил, что в рамках встречи попросил украинского лидера Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. По мнению премьера, это поможет ускорить мирный процесс.
Орбан выделил стратегическую важность мира для всех европейских государств. Примечательно, что Зеленский не упомянул о возможном прекращении огня или о возможности мирных переговоров по окончанию встречи. Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква прокомментировал данный аспект встречи, заявив, что позиция Украины заключается в том, чтобы добиваться урегулирования по линии инициированных Киевом так называемых саммитов мира. Поэтому предложение Орбана о прекращении огня было отвергнуто украинской стороной.
Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Венгрией
В ходе своего визита Орбан выразил намерение закрыть все предыдущие споры и сосредоточиться на будущем двусторонних отношений между Венгрией и Украиной. Он подчеркнул стремление к подписанию глобального соглашения о сотрудничестве. Политик надеется, что его поездка в Киев способствует решению двусторонних вопросов, включая те, которые связаны с правами венгерского меньшинства в Закарпатье. Премьер подтвердил готовность своей страны продолжать оказывать помощь украинским беженцам и вносить вклад в модернизацию украинской экономики.
В рамках общих договоренностей было объявлено об открытии в Венгрии первой украинской школы за счет Будапешта.
Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что содержание прошедшей беседы может стать основой нового двустороннего документа. По его словам, в разговоре были затронуты темы гуманитарной сферы и все, что касается жизни людей как на Украине, так и в Венгрии.
Реакция Кремля на поездку премьера Венгрии на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на встречу Орбана и Зеленского, заявив, что премьер-министр Венгрии умеет жестко отстаивать интересы своей страны. Представитель Кремля отметил, что власти Венгрии не контактировали с Москвой перед визитом Орбана в Киев. По словам Пескова, в Кремле ничего не ожидают от этого визита.
Он также добавил, что во время поездки будут превалировать интересы Европейского союза, а не Венгрии. Напомним, что Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь киевскому режиму.
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Екатерина Коршунова