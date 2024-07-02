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Прекращение огня, сотрудничество с Украиной и ответ Кремля: итоги встречи Орбана и Зеленского

Премьер Орбан попросил Зеленского подумать о прекращении огня для переговоров
02 июля 2024, 18:30
Официальный сайт премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Официальный сайт премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Сегодня, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев для оказания помощи в урегулировании конфликта на Украине. Визит состоялся на следующий день после того, как к Венгрии на 6 месяцев перешло председательство в Совете Евросоюза, а также через несколько дней после разговора Орбана с Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.
О том, что Орбан предложил Зеленскому и какими результатами завершилась встреча, расскажет редакция «Радио 1».

Зачем Орбан поехал в Киев




Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь с визитом в Киеве, выразил намерение обсудить пути оказания помощи как Украине, так и венгерскому населению, которое проживает на ее территории. Политик отметил значимость гуманитарной поддержки и стремление к миру в регионе. Орбан также подчеркнул, что вопрос мира на Украине станет главным на время председательства его страны в Европейском союзе.

Орбан предложил Зеленскому подумать о прекращении огня

Орбан сообщил, что в рамках встречи попросил украинского лидера Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. По мнению премьера, это поможет ускорить мирный процесс.

Орбан выделил стратегическую важность мира для всех европейских государств. Примечательно, что Зеленский не упомянул о возможном прекращении огня или о возможности мирных переговоров по окончанию встречи. Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква прокомментировал данный аспект встречи, заявив, что позиция Украины заключается в том, чтобы добиваться урегулирования по линии инициированных Киевом так называемых саммитов мира. Поэтому предложение Орбана о прекращении огня было отвергнуто украинской стороной.

Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Венгрией


В ходе своего визита Орбан выразил намерение закрыть все предыдущие споры и сосредоточиться на будущем двусторонних отношений между Венгрией и Украиной. Он подчеркнул стремление к подписанию глобального соглашения о сотрудничестве. Политик надеется, что его поездка в Киев способствует решению двусторонних вопросов, включая те, которые связаны с правами венгерского меньшинства в Закарпатье. Премьер подтвердил готовность своей страны продолжать оказывать помощь украинским беженцам и вносить вклад в модернизацию украинской экономики.

В рамках общих договоренностей было объявлено об открытии в Венгрии первой украинской школы за счет Будапешта.

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что содержание прошедшей беседы может стать основой нового двустороннего документа. По его словам, в разговоре были затронуты темы гуманитарной сферы и все, что касается жизни людей как на Украине, так и в Венгрии.

Реакция Кремля на поездку премьера Венгрии на Украину


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на встречу Орбана и Зеленского, заявив, что премьер-министр Венгрии умеет жестко отстаивать интересы своей страны. Представитель Кремля отметил, что власти Венгрии не контактировали с Москвой перед визитом Орбана в Киев. По словам Пескова, в Кремле ничего не ожидают от этого визита.

Он также добавил, что во время поездки будут превалировать интересы Европейского союза, а не Венгрии. Напомним, что Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь киевскому режиму.

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#украина
Жовква: Украина отвергла предложение Орбана о прекращении огня
02 июля 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Предложение о прекращении огня от венгерского премьера Виктора Орбана отвергла Украина. Об этом сообщил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква.
До этого сообщалось, что Виктор Орбан попросил главу киевского режима Владимира Зеленского подумать над соответствующим предложением.

Премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, чтобы помочь в урегулировании кризиса. Он также заявлял, что венгерская сторона никого не поддерживает, ни Украину, ни Россию, а просто хочет достичь мира.

При этом Зеленский признал большие потери республики, призвав к созданию плана по завершению боевых действий в течение нескольких месяцев.

Экс-соратники «просроченного» президента назвали его политику «сенсационным разворотом на 180 градусов», а в России считают блефом.

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В Литве закупают «зубы дракона» и противотанковые ежи для обороны Вильнюса
02 июля 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Tofotografie

Руководство столицы Литвы разработало план по обороне Вильнюса. Как сообщил мэр Валдас Бенкунскас, для этого закупаются, в том числе, бетонные «зубы дракона» и противотанковые ежи, которые в случае опасности расставят на подступах к городу.
«Вильнюс как столица страны является одной из главных военных целей, поэтому необходимо сделать все возможное, помимо военных мер, для его защиты», – заявил глава города.
Бенкунскас пояснил, что заграждения и противотанковые ежи поступят уже осенью. Согласно его планам, такие средства контрмобильности для военной техники должны окружать Вильнюс по всему периметру.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что поддерживает выход страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает использовать, передавать и хранить подобное вооружение. Глава государства считает, что для обороны и роста боевой мощи нужно использовать все доступные средства.

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Reuters: для Украины могут быть «хорошие новости» по ПВО на будущем саммите НАТО
02 июля 2024, 18:11

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

«Хорошие новости» по противовоздушной обороне (ПВО) могут озвучить для Киева на будущем июльском саммите НАТО. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника из Госдепа США.
«Мы надеемся, что сделаем новые объявления по противовоздушной обороне», — цитируют его журналисты.

Информатор добавил, что украинские военные очень хотят получить системы Patriot, не исключив «дополнительные хорошие новости» по этой теме.

Ранее в руководстве США и Североатлантического альянса потребовали отмены всех ограничений на удары со стороны боевиков ВСУ по России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский критиковал мнение американских властей по членству Украины в НАТО, как несоответствующее «политике лидеров мира». Бывший украинский президент подчеркнул, что если Штаты «боятся раздражать Путина», тогда пускай передадут Киеву нужные для обороны средства.

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Стали известны лидеры стран, с которыми встретится Владимир Путин на саммите ШОС
Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином во время саммита ШОС в Астане
02 июля 2024, 17:58

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане встретится с лидерами нескольких стран, в том числе с Эрдоганом и Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на помощника президента по международным делам Юрия Ушакова сообщают РИА Новости. Основные двухсторонние переговоры запланировали на среду, 3 июля.
Как пояснил Ушаков, сначала президент РФ встретится с главой Монголии Хуруэлсухом, после – с лидером Азербайджана Алиевым, затем – с президентом Пакистана Шарифом. Следом запланирована беседа с турецким коллегой Эрдоганом, а после состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Перед выездом на неофициальный обед Владимир Путин поговорит с главой Казахстана Токаевым.

Помощник президента отметил, что с Эрдоганом будут обсуждаться «важные и чувствительные вопросы», а также поездка Путина в Турцию.

Участники саммита ШОС намерены подписать 24 совместных документа, а также итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.

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В ООН считают, что Россия мешает работе телевидения в ЕС и на Украине
02 июля 2024, 17:48

Фото: istockphoto / onlyyouqj

В ООН призвали Россию прекратить помехи для телевидения в ЕС и на Украине, сообщили в РБК.
Некоторые страны утверждают, что Россия использует станции в районе Калининграда для помех работе европейских и украинских спутниковых каналов.

Комитет по регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU), который является специализированным подразделением ООН призвал Россию прекратить «любые преднамеренные действия, направленные на создание вредных помех частотным присвоениям других администраций».

«Я не знаю. Мне об этом неизвестно. Нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не знаю, о каких структурах идет речь. <...> Не считаю возможным что-либо говорить на эту тему», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Власти нескольких стран, включая Украину, Францию, Нидерланды, Люксембург и Швецию, обратились в ITU с жалобами на помехи, которые нарушали работу каналов, транслировавших украинские теле- и радиопрограммы, а также каналы нидерландской администрации. Помехи могли быть разных видов, включая замену исходного контента.

Два спутниковых оператора пришли к выводу, что помехи исходят от наземных станций в районах Москвы, Калининграда и Павловки. Комиссия ITU призвала Россию провести расследование.

«Россия в ответе Франции на вопрос о помехах заявила, что «провела мониторинг для выявления источников помех, но не обнаружила никакого излучения, которое могло бы повлиять на французские спутниковые сети», — подчеркнули в издательстве.

Помимо помех для телевещания Россию обвиняют в подавлении сигналов GPS.

Эта проблема затронула страны Прибалтики и Финляндию. Пилоты авиакомпаний, выполняющих рейсы в эти страны, были вынуждены использовать альтернативные методы навигации.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что источники помех находились около Санкт-Петербурга, Калининграда и Пскова. Страны Прибалтики также утверждают, что подавление российской стороной системы GPS создаёт проблемы для навигации в Балтийском море.

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Der Spiegel: отказавшись от российского газа ЕС стал зависим от удобрений из РФ
02 июля 2024, 17:15

Фото: istockphoto/fotokostic

Отказ Европы от закупок газа из России привел ее к зависимости от поставок удобрений из РФ. Как пишет Der Spiegel, так в ЕС пытались закрыть возникший на рынке дефицит. Производители пытаются запугать власть, что низкие российские цены могут уничтожить местное производство и сделать сельское хозяйство ЕС постоянно зависимым от удобрений из России.
По данным европейских статистических органов, Россия обеспечивает ЕС почти третью от всех удобрений. Дешевые поставки сводят на нет все усилия по увеличению мощностей в Европе.

Ранее стало известно, что суд в США снял запрет Джо Байдена на экспорт СПГ. С иском обратились 16 штатов, уверяя, что президент нарушил федеральный закон, решив приостановить экспорт сниженного природного газа.

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Стала известна главная цель Орбана во время председательства Венгрии в ЕС
Орбан: мир на Украине будет главной целью на время председательства Венгрии в ЕС
02 июля 2024, 16:56

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным на время председательства его страны в ЕС, которое началось накануне, 1 июля. Сейчас Орбан прибыл с первым за 12 лет визитом в Киев для встречи с Зеленским, сообщают РИА Новости.
Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского союза в течение следующих шести месяцев. Уточняется, что самым важным вопросом на этот срок Виктор Орбан назвал войну и мир между Россией и Украиной.

Политик также отметил, что во время встречи не упустит возможность обсудить ситуацию с венгерским меньшинством, которое живет на Украине. Орбан намерен обговорить то, как им помочь.

Ранее венгерский премьер сообщил, что попросил Зеленского рассмотреть вариант с прекращением огня перед тем, как начнутся переговоры. По его мнению, это поспособствует ускорению мирного процесса.

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BFMTV: «Непокоренная Франция» откажется от коалиции с партией Макрона
02 июля 2024, 16:26

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Ультралевая партия «Непокоренная Франция» (LFI) отказалась от коалиции с партией президента страны Эммануэля Макрона «Вместе за республику». Об этом сообщил национальный координатор LFI Мануэль Бомпар в эфире телеканала BFMTV.
По словам Бомпара, он не будет участвовать в правительстве, которое «не восстановит справедливое налогообложение и не будет проводить политику распределения богатства вместо тех, которые ранее приняли Атталь и Макрон». Примечательно, что 185 кандидатов в депутаты снялись с парламентских выборов.

Напомним, 1 июля во дворце президента Франции Макрон провёл заседание своего кабинета министров. После встречи многие политики были обеспокоенными. Среди них — премьер-министр Габриэль Атталь и министр сельского хозяйства Аньес Панье-Рюнаше. По итогам первого тура парламентских выборов партия Эммануэля Макрона заняла третье место с 20% голосов.

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Политолог Фельдман объяснил визит Орбана в Киев
02 июля 2024, 15:11

Фото: сайт Кремля

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман пояснил, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев связан с той ролью, которую его страна играет в ЕС.
«Этот визит объясняется стратегической ролью, которую Венгрия сейчас играет в ЕС. Она вступает в статус председательствующей страны и должна принимать на себя определённые обязательства и функции, в частности дипломатического характера», — допустил в беседе с RT Фельдман.

А французский политолог, директор института истории развития российско-французских отношений Эммануэль Леруа, комментируя этот визит, напомнил о независимости той политики, которую проводит Орбан.

«В ЕС Орбан практически один проводит независимую политику. ЕС — англосаксонская военная машина, построенная в 1960-х годах в духе полного подчинения интересам Лондона и Вашингтона», — отметил в беседе с «Известиями» Леруа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет жестко отстаивать интересы своей страны.

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#политолог
#венгрия
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