Эксперт Кортунов: США не свернут переговоры по Украине из-за Ирана
США вряд ли откажутся от переговоров по урегулированию конфликта на Украине из-за войны с Ираном. Такое мнение высказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По словам политолога, сейчас значительная часть внимания Белого дома сосредоточена на ситуации на Ближнем Востоке. Это объективно снижает активность Вашингтона на российско-украинском направлении, однако не означает полного отказа от переговорного процесса.
Кортунов в беседе с NEWS.ru отметил, что президент США Дональд Трамп вложил в переговоры по Украине значительный политический ресурс. Поэтому, по его мнению, американская администрация не сможет просто отказаться от этой темы.
Эксперт допускает временную паузу в мирном процессе. Он отметил, что переговоры уже отклонились от ритма, который наблюдался в начале года.
При этом политолог считает, что задержка вряд ли окажется долгой. По его оценке, договорённости о времени и месте нового раунда переговоров могут появиться уже в ближайшее время, даже если кризис вокруг Ирана будет продолжаться.
Читайте также: