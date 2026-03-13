В офисе Зеленского ищут решение неработающего парламента из-за страха перед НАБУ
В офисе Владимира Зеленского обсуждают, как решить проблему фактически неработающего парламента. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как оказалось, Верховная рада в последнее время стала малодееспособной. Депутаты активно голосуют только за социально популярные инициативы, тогда как реформаторские законопроекты часто не получают поддержки.
Источники утверждают, что многие парламентарии избегают голосований из-за опасений возможных расследований со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Это, по их словам, приводит к фактическому саботажу работы законодательного органа.
Также сообщается, что часть депутатов устала от политической ситуации. У главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии якобы накопились десятки заявлений о сложении депутатских полномочий.
Одной из причин кризиса называют прошлогодний скандал вокруг НАБУ и ситуацию с политиком Юлией Тимошенко. По мнению авторов публикации, активные антикоррупционные расследования и публичные конфликты привели к тому, что работа парламента стала значительно менее эффективной.
