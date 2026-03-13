Лукашенко пригрозил применением «Орешника» при угрозе Беларуси

13 марта 2026, 15:08

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика может применить ракетный комплекс «Орешник» в случае угрозы со стороны Украины или стран НАТО. Об этом он сказал во время поездки в Могилёвскую область.





Как сообщает «Подъём», так Лукашенко прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что размещённый в Беларуси комплекс «Орешник» является «законной целью». Белорусский лидер назвал такие слова глупыми.



По его словам, Минск не собирается наносить удары по другим странам без причины. Лукашенко подчеркнул, что задача Беларуси — защитить свою территорию.





«Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или Киеву. Упаси Господь. Это не наша задача. Нам нужно защитить свою страну», — сказал он.