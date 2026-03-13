Политолог Ордуханян усомнился в шансах Вэнса на выборах президента США
Победа вице-президента США Джей Ди Вэнса на выборах 2028 года может оказаться под угрозой. Такое мнение высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
По его словам, позиции республиканцев ослабляют действия администрации президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Эксперт считает, что военные решения Вашингтона уже вызвали негативную реакцию рынков и рост цен, что может ударить по электоральной поддержке партии.
Ордуханян в беседе с NEWS.ru заявил о «ментальной несостоятельности» нынешнего президента США. По его мнению, возраст и поведение Трампа вызывают всё больше вопросов у избирателей и становятся дополнительным фактором политической нестабильности.
Политолог напомнил, что ещё менее года назад разрыв между Джей Ди Вэнсом и вероятным кандидатом от демократов Гэвином Ньюсомом в социологических опросах составлял около 16%. Сейчас, по его словам, разница сократилась примерно до 2,8%.
Эксперт считает, что в такой ситуации Вэнсу может быть выгодно дистанцироваться от действующего президента. В противном случае, по его оценке, перспективы республиканцев на президентских выборах 2028 года могут значительно ухудшиться.
Читайте также: