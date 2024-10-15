Эксперт Левчук заявил о возможности России конфисковать активы Евросоюза

Фото: iStock/ffikretow
В случае если ЕС начнет использовать доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине, РФ получает право на симметричный ответ. Об этом заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Левчук, пишет РИА Новости.
Согласно словам эксперта, все финансовые операции с суверенными российскими активами без участия страны считаются незаконными. Левчук пояснил, что если действия Европарламента будут исполнены, в таком случае РФ конфискует аналогичный объем финансовых активов западных государств.
Напомним, лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 17-18 октября в Брюсселе, обсудят кредит Украине на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России. Отмечается, что в рамках встречи также обсудят подготовку «дороги к членству» Украины в Европейском союзе.
Читайте также:
В США сообщили о возможном отказе от требования к ЕС по помощи Украине
Стало известно, чье одобрение потребуется для продажи иностранных активов
В Евросоюзе согласовали выдачу кредита Украине под российские активы
Екатерина Коршунова