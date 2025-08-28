Эксперт Марышев убеждён, что Индия не откажется от российской нефти

28 августа 2025, 10:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Индия продолжит закупать нефть у России. Страна сохраняет стабильный спрос на российские углеводороды, несмотря на давление западных санкций, заявил член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.