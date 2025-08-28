Эксперт Марышев убеждён, что Индия не откажется от российской нефти
Индия продолжит закупать нефть у России. Страна сохраняет стабильный спрос на российские углеводороды, несмотря на давление западных санкций, заявил член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.
Ранее агентство Reuters писало, что крупные индийские государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. уже заключили контракты на несколько партий нефти марки Urals с поставками в сентябре и октябре.
Отметим, что в 2023 году Индия стала вторым по величине экспортёром нефтепродуктов в Евросоюз, уступив только Саудовской Аравии. Это указывает на растущее значение индийского рынка в глобальной нефтяной торговле.
Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал ряд стран Европейского союза за «лицемерие и ханжество», отметив, что они обходят собственные санкции, приобретая российскую нефть через Индию.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп ещё в начале августа анонсировал намерение повысить таможенные пошлины на импорт индийских товаров с 25% до 50%, что может осложнить торговые отношения между США и Индией.
