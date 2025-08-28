Наварро: CША удивил отказ Индии перестать закупать российскую нефть

28 августа 2025, 08:14

Фото: iStock/zhengzaishuru

Старший советник президента США по торговле Питер Наварро в интервью телеканалу Bloomberg TV выразил удивление в связи с решением Индии продолжать закупки российской нефти, несмотря на предложения о значительных скидках на пошлины.







«Индия очень легко может получить завтра скидку в 25 процентов, если прекратит покупать российскую нефть. Но они не хотят этого. Они не сдаются. И вот в чем дело. Я в недоумении», — отметил Наварро.