Наварро: CША удивил отказ Индии перестать закупать российскую нефть
Старший советник президента США по торговле Питер Наварро в интервью телеканалу Bloomberg TV выразил удивление в связи с решением Индии продолжать закупки российской нефти, несмотря на предложения о значительных скидках на пошлины.
«Индия очень легко может получить завтра скидку в 25 процентов, если прекратит покупать российскую нефть. Но они не хотят этого. Они не сдаются. И вот в чем дело. Я в недоумении», — отметил Наварро.
По его словам, цель Вашингтона заключается в том, чтобы помешать как Индии, так и Китаю продолжать закупки российских энергоносителей.
Накануне вступила в силу 25-процентная пошлина на импорт из Индии, введенная президентом США Дональдом Трампом. В итоге общая ставка достигнет 50 процентов, что является одним из самых высоких тарифов США. Исключения предусмотрены только для гуманитарных поставок и товаров в рамках взаимных торговых программ. Дополнительные пошлины были объявлены 6 августа из-за роста доли российской нефти в индийском импорте с менее чем 1% до 42% с 2022 года.