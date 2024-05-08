Эксперт Меркурис рассказал об унижении Запада Россией после громких заявлений

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Россия жёстко поставила на место западные государства после их громких заявлений о возможной отправке военных контингентов на Украину. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
В своём блоге на YouTube он указал, что стало совершенно очевидным то, что западные страны пошли на крупное отступление в течение вчерашнего дня. Эксперт также предположил, что политики этих стран испытали чувство сильного унижения. Дело в том, считает Меркурис, что Москва ответила на заявления о возможной отправке войск НАТО и ЕС на Украину значительно более жёстко и решительно, чем рассчитывали западные союзники Киева.
Речь идёт о ядерных учениях, пояснил эксперт. Анонсом об их проведении Россия не только унизила Запад, восстановила и обозначила свои красные линии, но и дала понять, что готова добиваться их соблюдения.
Накануне, 7 мая, министерство обороны РФ и Генеральный штаб по поручению президента страны начали подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия. В МИД РФ подчеркнули, что данные манёвры следует рассматривать в контексте недавних заявлений некоторых западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
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Речь идёт о ядерных учениях, пояснил эксперт. Анонсом об их проведении Россия не только унизила Запад, восстановила и обозначила свои красные линии, но и дала понять, что готова добиваться их соблюдения.
Накануне, 7 мая, министерство обороны РФ и Генеральный штаб по поручению президента страны начали подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия. В МИД РФ подчеркнули, что данные манёвры следует рассматривать в контексте недавних заявлений некоторых западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
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Александр Бойцов