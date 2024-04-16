Эксперт Меркурис: ВСУ находятся в очень тяжелом положении в Часове Яре

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ВСУ оказались в крайне тяжелом положении в Часове Яре, что фактически подтвердил главком ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Сырский говорил об очень серьезной ситуации на фронтах. Он признал, что ситуация в Часове Яре особенно плохая. Бесспорно, сейчас украинцы столкнулись с оперативным кризисом», — отметил британский аналитик.По словам Меркуриса, передвижение ВСУ стало опасным. Транспортные линии, связанные с городом, постоянно находятся под давлением ВС РФ. Он отметил, что третья штурмовая бригада ВСУ отказалась выполнять приказ главкома Александра Сырского о передислокации. Аналитик допустил, что они осознали потерю города.
Ранее Зеленский приказал любой ценой удерживать Часов Яр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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