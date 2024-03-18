Аналитик Меркурис: После истощения сил ПВО удары по Украине станут массовыми

Фото: istockphoto/e-crow
Запасы ракет для систем противовоздушной обороны Украины постепенно сокращается. После того, как средства ПВО ВСУ полностью истощатся, ничто не помешает российской ракетной артиллерии наносить массовые удары по стратегическим объектам Киева.
Ранее западные и украинские СМИ признавали, что российские войска успешно уничтожают системы ПВО ВСУ, в том числе американские ЗРК Patriot. Предполагается, что таким образом армия России готовит большое наступление.
Читайте также:
На Украине рассказали о последствиях критического дефицита ракет для систем ПВО
MWM: Украина не восполнит потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot
НАТО установит в Литве систему ПВО с батареями Patriot на ротационной основе
Александр Бойцов