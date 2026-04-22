22 апреля 2026, 12:37

Аналитик Юшков: ЕС самостоятельно создал условия для энергетического кризиса

На положение Европы на мировом рынке энергоресурсов пагубно влияют антироссийские санкции. Об этом сообщил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.





Он пояснил, что раньше основная часть дизельного топлива и других нефтепродуктов в Европу поступала из России. Однако после начала СВО европейцы сами себе запретили покупать российские ресурсы, при том что их нефтеперерабатывающие заводы настроены на производство бензина, а дизеля не хватает. А парк дизельных автомобилей в Европе растет из года в год.





«Теперь, получается, с Ближнего Востока не купишь, у России не купишь, и даже у других стран, например, Индии тоже не купишь. Ты сам себе это запретил. А можно, например, было радикально снизить цены, убрав кризис за счёт запуска нефтепроводов из России. Но нет, они этого не делают по политическим мотивам», — отметил Юшков в разговоре с RT.