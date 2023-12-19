Эксперт назвал истинную цель соглашения между США и Финляндией

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Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между США и Финляндией, подписанное 18 декабря, надо рассматривать как часть плана с задачей запереть Россию в Финском заливе, отрезав от Балтийского моря. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
«До недавнего времени Финляндия как нейтральная страна не представляла для России опасности, но ситуация изменилась. По такому же плану в 1941 году гитлеровцы запирали наш флот в Финском заливе. Теперь это вновь пытаются повторить. Мы видим, что это собираются делать, действуя как со стороны Прибалтики, так и со стороны Финляндии», — объяснил он.По словам Шурыгина, сама по себе финская армия не представляет опасности для России, однако необходимо понимать, что на территорию Финляндии вскоре придут войска Североатлантического альянса. По этой причине российским вооружённым силам придётся разворачивать там как минимум корпус, а вероятнее всего — полноценную армию, включая тяжелую технику, силы противовоздушной обороны и всё необходимое.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с главой Минобороны Финляндии Антти Хяккяненом поставили подписи под двусторонним соглашением о сотрудничестве стран в области обороны. После его вступления в силу военные обеих стран смогут сотрудничать более эффективно и действенно, а их войска получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО.
Согласно договору, американцы получат доступ к 15 финским военным базам. По сообщению издания Helsingin Sanomat, эти военные объекты смогут использоваться американскими сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами. Большинство основных положений документа касаются статуса войск НАТО. Некоторые другие государства Североатлантического альянса, например, Литва, Латвия, Норвегия и Эстония, имеют с США аналогичные двусторонние соглашения.
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Артем Путинцев