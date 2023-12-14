Helsingin Sanomat: США получат доступ к 15 военным базам в Финляндии

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Правительство Финляндии заявило о намерении подписать с Соединенными Штатами соглашение об оборонном сотрудничеству. Согласно договору, американцы получат доступ к 15 финским военным базам.
Большинство основных положений документа касаются статуса войск НАТО. Некоторые другие государства Североатлантического альянса, например, Литва, Латвия, Норвегия и Эстония, имеют с США аналогичные двусторонние соглашения.
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Александр Бойцов