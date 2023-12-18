США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны

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США и Финляндия подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкена, пишет РИА Новости.
«Сегодня мы еще больше укрепляем наши связи в области безопасности, подписывая соглашение о сотрудничестве в области обороны. После его вступления в силу военные смогут сотрудничать более эффективно и действенно, наши войска получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО», — цитирует агентство слова Блинкена.
Американский госсекретарь совместно с главой Минобороны Финляндии Антти Хяккяненом поставили подписи под двусторонним соглашением о сотрудничестве стран в области обороны.
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Диана Аванесян