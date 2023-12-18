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США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны

18 декабря 2023, 22:58
Фото: iStock/Ahmed Zaggoudi

Фото: iStock/Ahmed Zaggoudi

США и Финляндия подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкена, пишет РИА Новости.

«Сегодня мы еще больше укрепляем наши связи в области безопасности, подписывая соглашение о сотрудничестве в области обороны. После его вступления в силу военные смогут сотрудничать более эффективно и действенно, наши войска получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО», — цитирует агентство слова Блинкена.

Американский госсекретарь совместно с главой Минобороны Финляндии Антти Хяккяненом поставили подписи под двусторонним соглашением о сотрудничестве стран в области обороны.

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#соглашение
#финансирование
#минобороны
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В Пентагоне заявили, что средства на финансирование Киева закончатся 30 декабря
18 декабря 2023, 21:57

Фото: iStock/icholakov

Ресурсы Соединённых Штатов для помощи Украине окончательно иссякнут 30 декабря, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда членам американского конгресса.
«В Пентагоне заявили, что у них 30 декабря закончатся деньги на замещение вооружений, отправляемых Украине, пока конгресс не одобрит нового финансирования», - прокомментировали ситуацию в издании.

Отмечается, что это первый раз, когда американское министерство обороны указало дату, в которую лимит возможной помощи Вооруженным силам Украины будет исчерпан.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби также сообщил, что в декабре Соединённые Штаты отправят Украине последний пакет военной помощи. Когда Америка сможет выделить Киеву следующий транш –пока неизвестно.

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#украина
#сша
#финансирование
#всу
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FP: На Украине ущемляют права русскоязычного населения
18 декабря 2023, 21:23

Фото: iStock/booblik_uk

На Украине продолжает нарастать градус ущемления прав русскоязычного населения, об этом заявил профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в своей статье, который опубликовал Foreign Policy.
Как отметил автор статьи, русскоязычное население на Украине не признаётся коренным. В том числе русских там отказываются причислять даже к меньшинствам, что противоречит 10 статье украинской Конституции.

В то же время, Петро отметил, что процесс украинцев, которые считают украинцев и русских одним народом, резко снизился в последнее время. Русскоговорящее население, проживающее на территории Украины, подвергается преследованиям и дискриминации.

«Напряженность, окружающая права меньшинств будет только усугубляться дальше после окончания конфликта», - в заключении отметил Петро.

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#права
#население
#украина
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Московский Губернский театр отменил спектакли по книге Акунина*
18 декабря 2023, 21:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Московский Губернский театр отменил спектакли, поставленные по произведению писателя Бориса Акунина*. Об этом сообщается на сайте театра.
Отмечается, что речь идёт о спектакле «Приключения Фандорина», поставленном по книге писателя. Руководство театра приняло решение отменить четыре запланированных спектакля в декабре, январе, феврале и марте.

Напомним, что 18 декабря решением Росфинмониторинга писателя Бориса Акунина* признали экстремистом и террористом. После Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ. Также СК РФ объявит писателя в розыск.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
#московский губернский театр
#спектакль
#запрет
#уголовное
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«Спас» и «Царьград» включены в санкционные списки Евросоюза
Евросоюз ввёл в списки санкций телеканалы «Спас» и «Царьград»
18 декабря 2023, 21:03

Фото: iStock/iliris

Евросоюз включил в санкционные списки российские телеканалы «Спас» и «Царьград». Об этом сообщает РИА Новости.
В документе отмечается, что меры в отношении российских телеканалов введены за их поддержку действий, которые якобы подрывают территориальную целостность и независимость Украины.

Помимо данных СМИ, в санкционном списке числятся ещё 140 фигурантов, среди которых – сын председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья.

Напомним, что 18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснулись импорта некоторых видов продукции из России, в частности, ювелирных алмазов. Также, согласно документу, россиянам запрещается занимать руководящие посты в европейских организациях, связанных с криптовалютой.

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#евросоюз
#санкции
#россия
#сми
#ограничения
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Сына Дмитрия Медведева включили в санкционные списки Евросоюза
18 декабря 2023, 20:49

Фото: iStock/Mihrzn

Сына председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илью включили в санкционные списки Евросоюза.
Отмечается, что Илья Медведев фигурирует в перечне в рамках утверждённого 18 декабря 12-го пакета санкций против России.

Всего в санкционных списках числятся 147 фигурантов, из которых 61 физическое лицо и 86 организаций.

После введения очередного пакета антироссийских санкций ЕС общее число россиян, попавших под ограничения достигло порядка двух тысяч человек.

Напомним, что Евросоюз 18 декабря утвердил новые санкционные ограничения в отношении России. Они коснулись импорта ряда продукции из России, в частности, ювелирных алмазов. Также решением ЕС вступает в силу запрет занимать россиянами руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

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#дмитрий медведев
#санкции
#ограничения
#евросоюз
#россия
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ЕС смягчил санкции на ввоз предметов личного пользования из РФ
18 декабря 2023, 20:39

Фото: iStock/butenkow

Страны Евросоюза смягчили правила ввоза автомобилей и личных вещей в рамках 12-го пакета санкций против России. Об этом следует из заявления Совета ЕС.
Отмечается, что для облегчения въезда на территорию Евросоюза гражданам ЕС, живущим в России, будет разрешено проезжать на автомобилях, если они предназначены для продажи или используются исключительно в личных целях.

Вместе с тем в новом пакете санкций отмечается смягчение ограничений на ввоз предметов личной гигиены и одежды. Так, разрешено провозить одежду, которую носят путешественники или которая лежит в их багаже.

Ранее сообщалось, что 18 декабря Евросоюз утвердил 12-пакет санкций против России.

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#евросоюз
#санкции
#россия
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«Лавочка закрыта»: В декабре США отправят Украине последний пакет военной помощи
Кирби: В декабре США объявят о последнем пакете военной помощи для Украины
18 декабря 2023, 20:39

Фото: iStock/lucky-photographer

В конце декабря Соединенные Штаты объявят о последнем пакете военной помощи для Украины, с таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
В конце декабря Соединенные Штаты Америки выделят Украине очередной пакет военной помощи, однако, он станет последним.

Как отметил Кирби, Штаты отдадут Вооруженным силам Украины свои последние запасы и им потребуется время, чтобы восстановиться.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что за время проведения специальной военной операции, ЕС потратил на военную поддержку Украины около 90 миллиардов долларов.

В то же время, в западном обществе всё чаще говорится о том, что объёмы поставок оружия и боеприпасов на Украину будут продолжать уменьшаться, пока не прекратятся полностью.

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#ес
#ек
#украина
#сша
#помощь
#сво
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Политолог Мирзаян заявил о важных озвученных Путиным политических вопросах
18 декабря 2023, 20:28

Фото: сайт Кремля

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что наиболее важными вопросами, озвученными президентом России на «Итогах года», являются темы внешней политики, касающиеся нормализации отношений с США.
«Меня заинтересовали вопросы внешней политики. Во-первых, озвученные условия нормализации отношений с США. Президент заявил о полноценной нормализации отношений, выставив два условия: чтобы США прекратили относится к другим странам, как к странам второго сорта и, чтобы Америка была готова идти на компромисс. Эти требования идут поперёк американской политической психологии исключительности. Второй важный вопрос касался территорий, по словам президента, весь юго-восток Украины и Одесса с Николаевом являются исторически русскими территориями», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Мирзаян.

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#сша
#президент
#путин
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Путин: Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но есть и богатые
18 декабря 2023, 20:27

Фото: kremlin.ru

Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, однако, много и богатых граждан, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
«В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас не мало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много», - прокомментировал ситуацию Путин.

По его словам, прозорливые люди намеренно выталкивают своих детей из зоны комфорта и создают им искусственные трудности, чтобы человек мог научиться преодолевать препятствия самостоятельно.

Только те люди, которые стремятся к успеху и добиваются своих целей, становятся успешными, считает российский лидер.

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#владимир путин
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