Эксперт назвал причину отмены саммита Трампа и Путина в Будапеште
Отмена встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште не является дипломатическим провалом, а связана с недостаточной подготовкой американской стороны, сказал в беседе с Общественной Службой Новостей заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
По его словам, перенос встреч на 10–15% является обычной практикой в международных отношениях и часто связан с неготовностью повестки или отсутствием согласованных документов. Бакланов отметил, что многие переговоры носят формальный характер, и встреча «ради галочки» не имеет смысла.
Логистика площадки, по его мнению, проблем не создаёт — Венгрия зарекомендовала себя как надёжный организатор. Основная сложность заключается в содержании переговоров и согласовании ключевых вопросов между Москвой и Вашингтоном.
Эксперт подчеркнул, что саммит всё же состоится в ближайшие один–два месяца, когда лидеры будут готовы к конструктивному диалогу, а встреча будет иметь практический смысл.
