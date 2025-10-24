Эксперт назвал причину отмены саммита Трампа и Путина в Будапеште

24 октября 2025, 12:44

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Отмена встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште не является дипломатическим провалом, а связана с недостаточной подготовкой американской стороны, сказал в беседе с Общественной Службой Новостей заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.