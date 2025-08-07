Эксперт объяснил, что на самом деле Трамп хочет добиться санкциями против России

07 августа 2025, 17:25

Экономист Бондаренко: Санкции против России помогут Трампу не потерять лицо

Фото: istockphoto / Sven Loeffler

Специальный посланник Дональда Трампа, Стив Уиткофф, прибыл в Москву 6 августа для переговоров с российским руководством. Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома, Анна Келли, сообщила, что президент США намерен ввести строгие санкции против России, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня.





В беседе с Общественной службой новостей кандидат экономических наук и доцент НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко пояснила, что основная причина визита Уиткоффа связана с истечением срока введения санкций против России и её партнеров, который был установлен самими США.





«Специальный посланник срочно прибыл в Россию, и главной темой переговоров станет завершение конфликта на Украине. Существует несколько возможных сценариев развития событий после встречи. Один из них — введение легких санкций, например, против теневого танкерного флота. Это позволит Трампу сохранить лицо. Менее вероятен вариант с продлением санкций. Более жесткий сценарий, связанный с введением обещанных пошлин, также маловероятен», — отметила Бондаренко.