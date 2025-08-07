Трамп допустил готовность России к обмену территориями
Американский лидер Дональд Трамп допустил, что президент РФ Владимир Путин будет готов начать переговоры о прекращении огня на Украине в случае «обсуждения вопроса о территориальном обмене». Об этом пишет агентство Bloomberg.
Уточняется, что Трамп высказал соответствующее предположение в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских государств. Беседа состоялась в среду, 6 августа.
Глава Соединенных Штатов положительно оценил возможность прекращения огня, говорится в материале агентства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
