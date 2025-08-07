Трамп допустил готовность России к обмену территориями

07 августа 2025, 16:32

Bloomberg: Трамп допустил готовность Путина к обсуждению обмена территориями

Фото: iStock/Diy13

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что президент РФ Владимир Путин будет готов начать переговоры о прекращении огня на Украине в случае «обсуждения вопроса о территориальном обмене». Об этом пишет агентство Bloomberg.