Политолог Фельдман назвал тарифные угрозы Трампа в отношении Китая пустым звуком
Фельдман: КНР примет симметричные ограничительные меры в адрес товаров США
Тарифные угрозы американского лидера Дональда Трампа в адрес Китая являются пустым звуком. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
По его словам, Пекин неоднократно давал понять Вашингтону, что он не поддастся американскому тарифному шантажу.
«И на этот раз ничего не поменяется. В силу объективных причин Трамп не может взвинтить пошлины в отношении китайских товаров без нанесения колоссального ущерба своей собственной экономике», — отметил Фельдман.
Он объяснил, что многие передовые технологии в США создаются с использованием деталей, которые производятся в Китае. Кроме того, Фельдман выразил опасение, что введение американских тарифов на китайские товары может привести к резкому росту цен в США. Это, в свою очередь, может вызвать недовольство избирателей Трампа и членов Республиканской партии.