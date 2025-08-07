Политолог Фельдман назвал тарифные угрозы Трампа в отношении Китая пустым звуком

07 августа 2025, 15:51

Фельдман: КНР примет симметричные ограничительные меры в адрес товаров США

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Тарифные угрозы американского лидера Дональда Трампа в адрес Китая являются пустым звуком. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.





По его словам, Пекин неоднократно давал понять Вашингтону, что он не поддастся американскому тарифному шантажу.





«И на этот раз ничего не поменяется. В силу объективных причин Трамп не может взвинтить пошлины в отношении китайских товаров без нанесения колоссального ущерба своей собственной экономике», — отметил Фельдман.