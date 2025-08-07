Комитет армян США: документ, продвигаемый Белым Домом, легализует геноцид

07 августа 2025, 17:09

Фото: iStock/YayaErnst

Документ, который продвигает Белый Дом, легализует геноцидные действия Азербайджана. Об этом заявили в telegram-канале комитета армянского народа США.





Об этом было сказано на фоне новостей о встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудят стратегическое сотрудничество стран, после чего главы стран проведут трехстороннюю встречу с азербайджанским лидеромИльхамом Алиевым. В ходе нее должен быть заключен договор о перемирии между Арменией и Азербайджаном.





«Документ, поддержанный Белым домом, узаконит геноцидальные действия Азербайджана», — сказано в заявлении комитета.