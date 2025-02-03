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Эксперт объяснил, к чему приведет давление Трампа на Панаму

Член РСМД Санакоев: давление Трампа на Панаму приведет к торговым войнам
Фото: istockphoto/cybrain

Фото: istockphoto/cybrain

Давление американского президента Дональда Трампа на Панаму приведет к обострению торговых войн США и Китая. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на члена Российского совета по международным делам Сергея Санакоева.
«Здесь политические (последствия — прим. ред.) прежде всего, потому что речь идет практически о давлении со стороны США и принятии таких решений, которые наносят ущерб логистическим путям доставки китайских грузов. Собственно говоря, в 2013 году доктрина «Один пояс — один путь» была именно поэтому председателем Си Цзиньпином предложена с тем, чтобы не было таких правовых коллизий, таких нарушений международного права со стороны так называемого «гегемона», — прокомментировал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что доставки можно делать и через другие пути, однако это чревато удорожанием и нанесением определенного материального ущерба. Китайская сторона пойдет на ответные меры в отношении США. Таким образом, можно будет наблюдать обострившиеся торговые войны, резюмировал Санакоев.

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#новости
Евродепутат заявил о расколе Европарламента из-за помощи Киеву
Евродепутат Мариани: в ЕП образовался раскол из-за помощи Украине вместо США
06 февраля 2025, 18:34

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

В Европарламенте образовался раскол между теми, кто считает, что Европа должна взять помощь Украине вместо США и теми, кто уверен, что нужно остановить конфликт. Об этом заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани. По его словам, Евросоюз может взять на себя финансирование многих украинских СМИ, которые остались без денег после заморозки международной помощи президентом США Дональдом Трампом.
«Когда США идут по дороге, ведущей в тупик, они могут позволить себе сказать, что пришло время остановиться. В отличие от них Европейский союз, если он видит перед собой стену, предпочитает ускориться. Евросоюз никогда не признает своих ошибок. Этот конфликт разрушителен не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения человеческих жизней», — поделился политик в беседе с «Известиями».
Тем временем Владимир Зеленский согласен на все, лишь бы денежные транши от США не прекращались, заявил директор Института социально-экономического анализа Андрей Шуриков. Так в разговоре с RT аналитик прокомментировал согласие лидера киевского режима на передачу США украинских редкоземельных металлов.
«В текущих условиях Зеленский выглядит как загнанный зверь. Он готов согласиться на все, что угодно, лишь бы поставки оружия и финансовые транши продолжились. Без них он мгновенно потеряет свое влияние на внутреннюю политику Украины. Экспертное сообщество сходится во мнении, что выполнить условия сделки Зеленский не сможет, так как более 70% редкоземельных металлов, таких как литий и титан, находятся на территории ДНР и ЛНР», — пояснил эксперт.
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Американист объяснил, продолжится ли правый поворот после Трампа
Эксперт Блохин: правый поворот продолжится после Трампа, если он добьется успеха
06 февраля 2025, 18:29

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Правый поворот в американской политике продолжит свое развитие и после окончания срока президентства Дональда Трампа, если ему удастся добиться успеха и достигнуть конкретных результатов. Об этом заявил политолог и американист Константин Блохин. По его мнению, Трамп вернулся в Белый дом именно благодаря смене взглядов у населения.
«Эффект сойдет на нет, только если Трамп не добьется существенных успехов. Если будут конкретные результаты, если будут победы в экономическом и в геополитическом плане, то «трампизм» не исчезнет. <…> Если текущий правый поворот принесет конкретные результаты, тогда он продолжится», — пояснил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что команда Трампа после некоторой задержки со времени инаугурации активизировала переговорный трек. В разговоре с RT эксперт отметил, что стоит ожидать телефонного разговора между Путиным и Трампом, вслед за которым начнутся переговоры на высшем уровне власти. По его мнению, на данный момент переговорные позиции США и России сильно расходятся, потому нужно время для формирования компромисса.
«Есть вопросы, которые пока что являются противоречивыми. Трамп, очевидно, хотел бы заморозить конфликт по линии фронта и потом как-то наши активы за рубежом использовать для того, чтобы восстанавливать 80% территории, которая контролируется Киевом. Для нас это, очевидно, неприемлемо», — считает Дудаков.
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«Настоящая война»: экономист раскрыла, чем может обернуться торговый конфликт США И КНР
Экономист Ведута: торговый конфликт между США и Китаем может обернуться войной
06 февраля 2025, 18:27

Фото: istockphoto/WD Stuart

Торговая война между США и Китаем рано или поздно может обернуться войной настоящей. Об этом заявила экономист Елена Ведута. По ее мнению, эти процессы приведут лишь к углублению кризиса и падению уровня жизни населения.
«Мы будем дальше выстраивать это более эффективно и поможем Китаю совершенствовать экономику. <…> Перспектива будет благополучной только в том случае, если мы начнем планировать развитие экономики на современном уровне, используя вычислительные возможности. Мы будем решать эту задачу, нам надо выжить, а иначе, санкции в отношении нас так и будут увеличиваться, мы тут не сможем ничего развивать», — пояснила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Похожего мнения придерживается и депутат Госдумы Дмитрий Белик. В разговоре с RT парламентарий подчеркнул, что торговая война столь крупных держав не может не отразиться на экономической стабильности. Он считает, что третьи страны точно не получат «дивидендов» от обмена пошлинами между США и КНР.
«Так, если США своими пошлинами затормозят рост экономики Китая, то это может повлиять на снижение цен на нефть. Введение антироссийских санкций — яркий пример того, как нашей стране пришлось непросто, но экономика России выстояла. И в случае противостояния США и Китая Россия не допустит у себя экономического спада», — отметил Белик.
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Стало известно, кто может помешать Трампу снести сектор Газа
Pravda.Ru: арабские страны могут помешать Трампу снести сектор Газа
06 февраля 2025, 18:25

Фото: istockphoto/Nidal Alwaheidi

Позиция арабских стран может помешать президенту США Дональду Трампу реализовать инициативу о сносе сектора Газа, который, по его словам, уже непригоден для жизни. Об этом пишет Pravda.Ru, отмечая, что в реализуемости плана американского лидера, который включает в себя переселение всех палестинцев, сомневаются и эксперты.
«Инициатива Трампа, сочетающая геополитику, экономику и силу, ставит под вопрос будущее палестинцев и баланс на Ближнем Востоке. Если одни видят в ней шанс на «великий мир», другие предрекают эскалацию насилия и гуманитарную катастрофу. Решающую роль сыграет позиция арабских стран, чье сопротивление уже становится главным препятствием для американских амбиций», — говорится в материале.
В то же время финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал другую инициативу Трампа — торговую войну с Китаем и то, как она отразится на России. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что скорее всего россияне смогут получить больший доступ к китайским технологиям и товарам, но по повышенной цене. Эксперт считает, что потенциал взаимодействия России и КНР в экономическом плане будет сильно ограничен из-за санкционного давления.
«С одной стороны, углубление экономических связей с Китаем может расширить доступ к китайским товарам и технологиям, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к западным продуктам. С другой стороны, эта зависимость от китайского рынка может привести к росту цен, особенно если юань укрепится по отношению к рублю», — подчеркнул Антонов.
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Посол РФ Токовинин: Россия не оставит без ответа операцию НАТО в Балтийском море
06 февраля 2025, 16:10

Фото: istockphoto/3DSculptor

Россия не оставит без ответа операцию НАТО в Балтийском море, целью которой заявлена защита и контроль коммуникаций, проложенных по дну водоёма. Эта миссия получила в Североатлантическом альянсе название Baltic Sentry («Балтийский караул»).
Об этом заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала «Россия-24». Дипломат отметил, что выполнение данного проекта предполагает направление на Балтику дополнительных военных кораблей и военно-воздушных сил.

«Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры», — подчеркнул глава российской дипломатической миссии.

15 января два корабля НАТО, в частности Германии и Нидерландов, вошли в Финский залив в рамках проводимой операции «Балтийский караул». По словам представителей военного командования НАТО, их присутствие там диктуется необходимостью предотвратить нанесение ущерба критически важной подводной инфраструктуре стран альянса.

По странному стечению обстоятельств действия натовских кораблей совпали по времени с заявлением премьер-министра Польши Дональда Туска, который сказал, что НАТО хочет контролировать все корабли, перемещающиеся в Балтийском море, включая те, которые находятся в нейтральных водах.

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