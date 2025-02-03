Эксперт объяснил, к чему приведет давление Трампа на Панаму

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Давление американского президента Дональда Трампа на Панаму приведет к обострению торговых войн США и Китая. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на члена Российского совета по международным делам Сергея Санакоева.
«Здесь политические (последствия — прим. ред.) прежде всего, потому что речь идет практически о давлении со стороны США и принятии таких решений, которые наносят ущерб логистическим путям доставки китайских грузов. Собственно говоря, в 2013 году доктрина «Один пояс — один путь» была именно поэтому председателем Си Цзиньпином предложена с тем, чтобы не было таких правовых коллизий, таких нарушений международного права со стороны так называемого «гегемона», — прокомментировал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что доставки можно делать и через другие пути, однако это чревато удорожанием и нанесением определенного материального ущерба. Китайская сторона пойдет на ответные меры в отношении США. Таким образом, можно будет наблюдать обострившиеся торговые войны, резюмировал Санакоев.
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Никита Кротов