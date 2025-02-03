США начали страдать от пошлин Трампа еще до их вступления в силу

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Новые пошлины президента США Дональда Трампа, которые были введены в отношении Мексики, Канады и Китая, уже навредили уровню жизни американцев, хотя даже еще не вступили в силу. Об этом информирует The Wall Street Journal.
По словам американского лидера, его нововведение может причинить боль гражданам США, однако потом будет обеспечено наступление «золотого века».
Согласно информации издания, удар, нанесенный пошлинами США по Мексике и Канаде, свидетельствует о том, что ни одна страна или отрасль не могут чувствовать себя в безопасности.
Напомним, 2 февраля стало известно, что Трамп подписал указ о введении пошлин на продукцию из Канады, КНР и Мексики. Примечательно, что на товары из Канады будут введены пошлины в 25%, а на продукцию из Китая будут распространяться пошлины в 10%.
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Согласно информации издания, удар, нанесенный пошлинами США по Мексике и Канаде, свидетельствует о том, что ни одна страна или отрасль не могут чувствовать себя в безопасности.
Напомним, 2 февраля стало известно, что Трамп подписал указ о введении пошлин на продукцию из Канады, КНР и Мексики. Примечательно, что на товары из Канады будут введены пошлины в 25%, а на продукцию из Китая будут распространяться пошлины в 10%.
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Екатерина Коршунова