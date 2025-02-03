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США начали страдать от пошлин Трампа еще до их вступления в силу

WSJ: новые пошлины Трампа уже принесли вред американцам
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Новые пошлины президента США Дональда Трампа, которые были введены в отношении Мексики, Канады и Китая, уже навредили уровню жизни американцев, хотя даже еще не вступили в силу. Об этом информирует The Wall Street Journal.
По словам американского лидера, его нововведение может причинить боль гражданам США, однако потом будет обеспечено наступление «золотого века».

Согласно информации издания, удар, нанесенный пошлинами США по Мексике и Канаде, свидетельствует о том, что ни одна страна или отрасль не могут чувствовать себя в безопасности.



Напомним, 2 февраля стало известно, что Трамп подписал указ о введении пошлин на продукцию из Канады, КНР и Мексики. Примечательно, что на товары из Канады будут введены пошлины в 25%, а на продукцию из Китая будут распространяться пошлины в 10%.

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Панама прекратит участие в инициативе Китая «Один пояс — один путь» из-за США
Мулино после диалога с США: Панама выйдет из инициативы «Один пояс — один путь»
03 февраля 2025, 03:46

Фото: iStock/Rawf8

Правительство Панамы прекращает сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после встречи с главой госдепартамента США Марко Рубио.
По словам Мулино, действие меморандума 2017 года не будет продлено, а проект может быть завершен досрочно.

«Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе «Один пояс — один путь». Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года», — сказал президент страны.
Решение связано с давлением со стороны США. Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости вернуть контроль над Панамским каналом из-за растущего китайского влияния.

Как сообщили в госдепе США, Рубио передал Мулино обеспокоенность Вашингтона по поводу стратегической роли канала, через который проходит 72% американских грузов. Китайская инициатива «Один пояс — один путь» направлена на создание глобальной инфраструктурной сети и соединение 65 стран мира, но Панама, судя по всему, меняет приоритеты в пользу укрепления связей с США.

Ранее сообщалось, что Володин перечислил законы, вступающие в силу с февраля 2025 года. В частности, в отношении нелегалов, наряду с режимами депортации и административного выдворения, будет действовать также режим высылки.

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Илон Маск: USAID — преступная организация, которой пора умереть
02 февраля 2025, 22:54

Фото: iStock/ Urupong

Американский предприниматель Илон Маск высказался на своей странице в социальной сети X об агентстве США по международному развитию USAID.
«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — обратил внимание Илон Маск.

В отдельном посте он назвал агентство «змеиным гнездом радикально левых марксистов», которые ненавидят Соединенные Штаты Америки.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за миллиардера Илона Маска после обвинений в том, что бизнесмен вскинул руку в нацистском приветствии после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Как отметил премьер-министр, Маск является большим другом Израиля. Бизнесмен не раз поддерживал страну в ее праве защищать от террористов и тех, кто пытается уничтожить еврейское государство.

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#сша
#бизнесмен
#илон маск
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Путин считает странным приглашение Украины на годовщину освобождения Освенцима
02 февраля 2025, 17:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал позором отказ в приглашении представителей России на памятные мероприятия к годовщине освобождения Освенцима. В то же время приезд туда делегации Украины выглядит странно.
Об этом глава российского государства сказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Президент отметил, что можно по-разному относиться к сегодняшней политике России или к нему лично, но такое решение — «странная, позорная вещь».

Также он отметил, что не менее странным выглядит и решение пригласить тех, кто сделал Степана Бандеру своим национальным героем. Ведь в охране концлагерей служили не только немцы, но и украинские националисты, а также ныне «цивилизованные». Причём именно они порой привлекались для расстрелов и отличались особой жестокостью по отношению к военнопленным.

Путин добавил: современное общество Германии не имеет отношения к приходу к власти фашистов и началу Второй мировой войны.
Историческая память существует, но возлагать вину на нынешнее поколение за то, что происходило в 1930-1940 годах, несправедливо, заявил президент России.

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#президент
#общество
#память
#отношения
#путин
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В США обвиняют президента Франции в том, что он женат на трансгендере
В США опубликовали первое подтверждение того, что жена Макрона — трансгендер
02 февраля 2025, 16:57

Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Журналистка Кэндис Оуэнс разместила на своем YоuTube-канале первую часть анонсированного расследования. Оно посвящено доказательству того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.
По утверждению представительницы СМИ, женой президента страны является урожденный Жан-Мишель Тронье, присвоивший себе личность девушки, в то время как сама Брижит пропала без вести в 1961.

В доказательство своей гипотезы она привела видео от 1977 года. На записи трансгендер, представившийся Вероникой, давал интервью. С точки зрения журналистки, голос на записи и голос Брижит идентичны.

Впервые репортер поддержала теорию о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной, в марте 2024 года. Тогда она сослалась на расследование своей коллеги Наташи Рей, которое было опубликовано во французском журнале Faits et Documents перед выборами во Франции 2022 года.

Рей утверждала: Брижит появилась на свет мужчиной, его звали Жан-Мишель Тронье. Эта идея была быстро подхвачена последователями конспирологических теорий и крайне правыми. После этого первая леди Франции подала иск о клевете на журналистку. Вероятно, американке стоит ждать того же.

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«Встанут у ноги хозяина и будут помахивать хвостиком»: Путин о Трампе и европейских элитах
Путин: Трамп наведёт порядок среди европейских элит
02 февраля 2025, 14:22

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп с его характером и настойчивостью быстро наведёт порядок в Европе. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Глава государства подчеркнул, что Трамп уже очень скоро поставит всё на свои места. Европейские элиты, по словам Путина, «встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком».

Российский президент уточнил, что система ценностей Трампа отличается от позиции экс-главы США Джо Байдена по различным вопросам. Властям Европы больше нравилась предыдущая администрация, поэтому они с большим удовольствием выполняли любой приказ Вашингтона.

В связи с этим европейские политики пытались бороться с Дональдом Трампом и вмешивались в электоральный процесс в США. Однако после победы кандидата от республиканцев они растерялись.

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#дональд трамп
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#администрация
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МИД Испании: Европа понимает необходимость восстановления отношений с Россией
02 февраля 2025, 13:26

Фото: istockphoto/ffikretow

В Европе отдают себе отчет в необходимости примирения и повторного налаживания отношений с Россией в будущем. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
В интервью газете El Diario он отметил, что очевидным для всех является тот факт, что после окончания украинского конфликта европейские страны по-прежнему будут иметь достаточно протяженную границу с Россией.

«Мы должны будем заняться восстановлением отношений с Москвой», — подчеркнул глава испанского внешнеполитического ведомства.

По его словам, устранение противоречий и примирение должно происходить на основе признания суверенного равенства государств и взаимного уважения. Альбарес также считает, что сейчас мир находится в такой же ситуации, которая наступила после падения Берлинской стены.

«Мы не сталкиваемся со сменой парадигмы, но мы сталкиваемся с моментом, когда мы должны решить, куда мы пойдем в ближайшие десятилетия»», — заключил глава МИД Испании.

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#мир
#испания
#россия
#отношения
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Канада в шоке от решения США сделать её мишенью
Трюдо: Мы поражены решением США сделать канадцев мишенью
02 февраля 2025, 11:32

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил: канадцы в шоке от решения Штатов выбрать их в качестве мишени. Так он прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о вводе импортных пошлин против северного соседа.
«Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени», - сообщил глава правительства Канады на пресс-конференции.

Трюдо также выразил уверенность, что США и Канаде следует по-прежнему решать общие задачи «в других частях света», а не применять друг против друга меры экономического воздействия.

Ранее Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. 25-процентные пошлины вводятся на весь импорт из Канады, кроме энергоресурсов, на которые сбор составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин также определён в 25%. На китайскую продукцию введены ещё 10% пошлин дополнительно к тем, что уже действуют. Новый указ Трампа включает опцию повышения в случае, если какая-то из стран введет ответные меры против США.

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#канада
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«Вмешательство в выборы»: Власти США изучат полную версию интервью Камалы Харрис
Телеканал CBS передаст властям стенограмму интервью Харрис в целях расследования
02 февраля 2025, 08:43

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский телеканал CBS News предоставит в распоряжение Федеральной комиссии по связи (FCC) интервью бывшего вице-президента США Камалы Харрис для программы «60 минут». Это будет сделано в рамках проводимого расследования.
Как рассказали телевизионщики, проверка инициирована в связи с иском нынешнего главы государства Дональда Трампа к телеканалу. Информация об этом опубликована на официальном портале СМИ.

Интервью у экс-кандидата в президенты США Камалой Харрис было взять в октябре. Федеральная комиссия по связи запросила ««полную, неотредактированную стенограмму и записи с камер» интервью, снятого в рамках программы «60 минут». Телеканал подтвердил, что работает над выполнением требований FCC.

В иске, поданном Трампом, утверждалось, что специалисты CBS News отредактировал и допустил купюры в интервью Харрис. Тем самым общественность была введена в заблуждение с целью вмешательства в президентские выборы в США.

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#дональд трамп
#камала харрис
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«Огнеборцы — out!»: В США предложили уволиться пожарным из недавно горевшей Калифорнии
WP: Власти США предложили уволиться пожарным, тушившим леса в Калифорнии
02 февраля 2025, 07:41

Фото: istockphoto/Toa55

Американские власти разослали сотрудникам пожарно-спасательных служб предложения уволиться по собственному желанию, не дожидаясь предстоящих масштабных сокращений. Ранее пожарные боролись с огненной стихией, бушевавшей в Лос-Анджелесе и лесах Калифорнии.
Это серьёзно подорвало боевой дух федеральных служащих и стало для них настоящей «пощёчиной», пишет издание The Washington Post. В публикации отмечается, что предложение уволиться по собственному желанию с получением соответствующей компенсации, разосланное большинству госслужащих, имело своей целью подтолкнуть их к уходу в отставку до конца сентября либо подвергнуться риску увольнения в ходе предстоящего масштабного сокращения штатов федеральных агентств, служб департаментов.

Авторы материала также указывают, что этот шаг властей вызвал тревогу и замешательство в рядах сотрудников государственных служб самого разного профиля. Но особенно предложение уволиться задело пожарных. Ведь некоторые из них ещё совсем недавно, рискуя здоровьем и жизнью, боролись с одним из самых разрушительных пожаров в истории Калифорнии и только начали восстанавливаться. Вряд ли разосланные правительством письма с предложением покинуть службу имело хороший терапевтический эффект.

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#пожарные
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