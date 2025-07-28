Эксперт оценил планы США по сокращению военного контингента в Европе

28 июля 2025, 15:32

Орлов: к словам США о сокращении войск в Европе надо относиться с осторожностью

Фото: istockphoto/icholakov

К заявлениям со стороны США о сокращении численности войск в Европе следует относиться с осторожностью. Такое мнение в беседе с порталом Pravda.Ru выразил военный аналитик Владимир Орлов.





Собеседник подчеркнул, что американская сторона не единожды делала определенные заявления, которые впоследствии не совпадали с реальностью. В частности, Орлов вспомнил, что когда-то, будучи президентом, Дональд Трамп заявлял о планах по сокращению военного бюджета США, но в итоге все вышло наоборот.





«…В итоге бюджет Пентагона стал выше триллиона. Заявление — это одно, тем более, это заявление (о сокращении войск США в Европе — прим.ред.) вроде как неофициальное. А во-вторых, мы видели примеры, когда Соединенные Штаты говорят одно, а на деле делают совсем другое», — добавил эксперт.

