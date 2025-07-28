Европа усиливает свою зависимость от США

28 июля 2025, 11:22

Политолог Мезюхо отметил успехи Трампа касаемо сделки ЕС с США

Фото: Reuters/Evelyn Hockstei

В ходе обсуждения недавно заключенной торговой сделки между Европейским Союзом и США политолог Иван Мезюхо заявил, что теперь в рамках нового соглашения введены пошлины, чего ранее не было.







«Конечно, этот договор — фиаско. Трамп выторговал то, что он хотел выторговать от Европы. Он изначально повышал ставки для того, чтобы иметь некий манёвр во взаимоотношениях с Европейским Союзом», — сообщил Мезюхо в беседе с RT.

«Мы наблюдаем, как Европейский Союз всё больше и больше теряет суверенитет. Никакой самостоятельной политики Европы не существует. Ну и вообще, честно говоря, европейские политики, приезжающие на поклон в овальный кабинет президента Соединённых Штатов Америки, выглядят жалко. Они по сути приносят вассальную клятву своему сюзерену, теряя свой международный авторитет», — отметил Мезюхо.

